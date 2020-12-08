UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 6. maçında Süper Lig temsilcimiz Başakşehir, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG) ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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