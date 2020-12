Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Yaşanan olayların ardından Weboya destek, ırkçılığa ise tepki mesajları yağdı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, spor kulüpleri ve birçok futbolcu sosyal medya hesaplarından Weboya destek mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemlerine ilişkin, "UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bu olayın ardından her yerden destekler gelirken, bir destek mesajı da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim paylaştı. Terim, sosyal medya hesabındaki mesajında, "No to racism! Respect!" yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Paris Saint-Germain'e konuk olan Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Pierre Webo, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmış ve kırmızı kart görmüştü. Yaşanan gelişme sonrasında Başakşehir, takım olarak sahadan çekilirken, Türkiye'de spor ve siyasetin önde gelen isimleri kulübe desteklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. Irkçılığa hayır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Paris Saint Germain'e konuk olan Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Pierre Webo, müsabakanın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kaldı. Yaşanan bu olay sonrasında Başakşehir, takım olarak sahadan çekilirken, Türkiye'de spor ve siyasetin önde gelen isimleri kulübe desteklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. Irkçılığa hayır" dedi.

Milli futbolculardan Başakşehir’e destek

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Medipol Başakşehir’in deplasmanda oynadığı Paris Saint Germain müsabakasında maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulundu. Yaşanan olayın ardından müsabaka askıya alınırken, milli futbolcular da sosyal medyadan Pierre Webo’ya destek mesajları gönderdi. Fransa’nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ‘No To Racism’ notu ile paylaşım yaparken, Mehmet Zeki Çelik ise saygı anlamına gelen ‘Respect’ kelimesi ile Başakşehir’e destek oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü ise ‘Webo. No To Racism’ diyerek desteğini dile getirirken, bir diğer milli oyuncu Cengiz Ünder de ‘No To Racism’ ifadelerine yer verdi. Juventus'ta forma giyen Merih Demiral da 'No To Racism. Respect' açıklamasını yaptı.

Başakşehir’e yapılan ırkçı saldırı, Avrupa basının gündeminde

Irkçılık, Avrupa basının da gündemine oturdu. Rumen gazetesi Gazeta Sporturilor da yaşananları ‘Şampiyonlar Ligi’nde görülmemiş olay’ diyerek duyurdu. Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesine karşılaşmanın Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun ırkçı sözleri damga vurdu. Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo’ya ırkçı söylemde bulunan Coltescu’ya ilk tepki sahadaki oyunculardan ve teknik ekiplerden geldi. Avrupa basını da olayı manşetlerine taşıdı. Romanya basınından Gazeta Sporturilor, yaşananları “Şampiyonlar Ligi tarihinde görülmemiş olay. Sebastian Coltescu’nun ırkçı tepkisinin ardından Başakşehir ve Paris Saint-Germain sahayı terk etti” manşetiyle verdi.

4 büyüklerden destek mesajları

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Medipol Başakşehir'in, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılık yapıldı. Bu olayın yaşanmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Başakşehir'in yanında olduklarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Başakşehir

Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından "IRKÇILIĞA HAYIR, SAYGI" mesajı paylaşıldı.

Sivasspor

Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında oynanan PSG - Başakşehir müsabasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası turuncu-lacivertli takım soyunma odasına gitti.

Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası DG Sivasspor’dan, Başakşehir'e destek paylaşımı geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından, “Irkçılık insanlık suçudur. Başakşehir, yanındayız” mesajını paylaştı.

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 4. hakemin turuncu-lacivertlilerin Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçılık sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız. #Respect #NoToRacism" ifadelerini kullandı.