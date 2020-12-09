UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. O esnada sahada yer alan PSG'nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Webo'nun yanında olduğunu belirtti.
Webo'ya bir destek de PSG oyuncusu Mbappe'den
09.12.2020 - 01:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 4. hakem tarafından ırkçılığa maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun yanında olduğunu açıkladı.
Etiketler : mbappe,psg,psg başakşehir,ırkçılık,webo,
751936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/751936.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
10
7
2
1
15
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
11
7
2
2
9
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
06
GÖZTEPE A.Ş.
10
3
6
1
6
15
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
10
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
11
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
12
TRABZONSPOR A.Ş.
11
3
4
4
-3
13
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
8
3
3
2
-5
12
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
10
1
3
6
-10
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
9
0
2
7
-9
2
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa - Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor - Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü - Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 16:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.12.2020 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
12
7
3
2
11
24
02
ALTINORDU
12
7
2
3
4
23
03
ADANA DEMİRSPOR
11
6
3
2
12
21
04
TUZLASPOR A.Ş.
11
6
3
2
3
21
05
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
06
GİRESUNSPOR
12
5
5
2
3
20
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
08
ALTAY
11
5
2
4
6
17
09
BURSASPOR
12
4
2
6
-2
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
MENEMEN SPOR
11
3
4
4
-3
13
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
3
4
5
-6
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
3
3
6
-1
12
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
11
2
4
5
-3
10
17
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
12
0
4
8
-19
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
08.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 2 Bursaspor
08.12.2020 16:00
Istanbulspor - Aydeniz Et Balikesirspor
08.12.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Tuzlaspor A.ş.
08.12.2020 19:00
Yilport Samsunspor - Menemen Spor
09.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Giresunspor
09.12.2020 13:30
Akhisarspor - Adanaspor
09.12.2020 16:00
Adana Demirspor - Altinordu
09.12.2020 19:00
Altay - Ankaraspor
10.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Beypiliç Boluspor