Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da dün Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan ırkçılık olayları ile ilgili UEFA gerekli adımları attı. UEFA, dün gece yaşanan olayların soruşturulması için bir disiplin soruşturması açıldığını ve bir müfettişin konu hakkında görevlendirildiğini açıkladı.

Soruşturma ile ilgili zaman içinde kamuoyuna bilgilerin de paylaşılacağı belirtildi.