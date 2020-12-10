Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık kayıp yok

Taylan Antalyalı, yeni sezonda gösterdiği performansla âdeta yıldızlaşıp bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Galatasaray mobil uygulamasında taraftarların merak ettiği soruları cevaplayan Antalyalı “Hoca’mızın tecrübelerinden faydalanmayı çok istiyorum. Ağzından çıkan her kelime benim için çok değerli. Aslında 8 ve 10 numara gibi oynuyordum, daha ofansif. Ayrılan arkadaşlarımızdan sonra bu pozisyonda ihtiyaç oluştu. Fatih Hoca başta olmak üzere tüm hocalarım nasıl oynamam gerektiğini söyledi. Performansım bu noktadaysa hocalarımın çok büyük emeği var” dedi.

Hayalim milli takım

“Sol ayağımı geliştirmek için de çok çalıştım” diyen Taylan “Ayrılıklar sonrası yönetimin transfer yapmasını bekliyordum. Ben fırsatı iyi değerlendirdim. Sonrasında da artan özgüvenimle birlikte daha da iyi oldum” dedi. Sarı-kırmızılı isim “Galatasaray’dan teklif aldığımda ilk ailemle paylaştım. Çok heyecanlıydım. Bambaşka bir duyguydu benim için. Benim düşüncem öncelikle sarı-kırmızılı forma altında kalıcı olup, burada başarımı sürdürmek. Millî takım,tabii ki her Türk genci gibi benim de hayalim. İstikrar sağlarsam oraya da gideceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

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4’ün sırrı

Taylan Antalyalı neden 4 numaralı formayı giydiğini şu cümlelerle anlattı: Geçen sene Muğla'nın plakasından dolayı 48 numarayı giyiyordum. Bu sene 8 numarayı almak istedim. Tabii son 8 numarayı giyen Selçuk İnan olunca direkt istiyorum diyemedim. Babel benden önce davrandı. Ben de hayranı olduğum Gerrard’ın mill îtakımda giydiği 4 numarayı aldım.