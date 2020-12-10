Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Hayırlısı olsun

Uzun süredir Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak edilen Dorukhan Toköz konusunda yönetimden açıklama geldi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ismi F.Bahçe'yle anılan yıldız oyuncunun Türkiye'de başka bir takımda forma giymek istemediğini söylediğini belirterek, "Biz Dorukhan'ın sözlerine inanıyoruz. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu-olumsuz bu konuyu kapatmayı düşünüyoruz. Kendisi ve Beşiktaş için hayırlısı neyse o olsun. Dorukhan bizimle devam edecektir" dedi.

Ersin sözleşme uzattı

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la ilgili de konuşan Emre Kocadağ, "Hoca’mıza inancımız hiçbir zaman değişmedi. Birlikte uzun yıllar çalışma fikrindeydik. Sergen Yalçın ile uzun vadeli planlarımız var. Bu doğrultuda atılımlarımızı ve planlarımız gerçekleştiriyoruz. Ayrılma gibi konuları konuşup konsantrasyonumuzu bozmuyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş, kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2023'te bitecek sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Ahmet Nur Çebi: Bu kadro algı bozar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün aralık ayı dergisinde camiaya seslendi. Son 20 yıldaki müsrif tutumları sonlandırdıklarını belirten Çebi, "Biz, Beşiktaş'ın özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Birçok kişinin zihnine yerleşen 'Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olan da kötüdür' algısını yıkacak bir kadromuz var" sözleri kullandı.