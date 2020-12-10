Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B ve C gruplarında da son maçlar yapıldı.

B Grubu'nda tur atlayan takımlar, son karşılaşmaların ardından belli oldu.

Real Madrid, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı Benzema'nın golleriyle 2-0 yendi ve 10 puanla grubu lider bitirdi.

8 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk maçının 0-0 bitmesiyle ikili averaj üstünlüğü sayesinde grupta 2. sırayı aldı.

Atletico Madrid tur atladı

Bayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda ikinciliği Atletico Madrid elde etti.

Salzburg deplasmanından 2-0 galip ayrılan Atletico Madrid, son 16 takım arasına girdi. İspanyol ekibinin gollerini, Hermoso ve Carrasco kaydetti.

Daha önce C Grubu'nda liderliğini ilan eden Manchester City, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Olympique Marsilya'yı 3-0 yendi.

Grupta ikinciliği garantileyen Porto ise konuk olduğu Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Böylece A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda da Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.

A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2

B Grubu:

Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-0

C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz): 0-2

Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0