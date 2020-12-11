Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Cohen’in ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

66. dakikada orta sahada topu alan Saborit'in ilerleyip ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+4. dakikada Camara'nın ceza sahası dışı sol tarafından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

28. dakikada Cohen'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Samassa kontrol etti.

37. dakikada Fajr'in sağdan ceza alanına etkili ortasında Kayode'den önce araya giren savunma, topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

44. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Kayode topu müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası uzak köşesinden sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45. dakikada Gradel'in ceza yayı civarından vuruşunda zeminden de seken meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Martins Svipsts xx

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xx, Maor Kandil xx, Hernandez xx, Tibi xx, Saborit xx (Sheran Yeini dk. 85 ?), Peretz xx, Golasa xx (Tal Ben Haim dk. 74 x), Dan Glazer xx, Biton xx (Ofir Davidzada dk. 63 x), Cohen xx (Avi Rikan dk. 74 x), Pesic xx (Nick Blackman dk. 85 ?)

Yedekler: Peretz Daniel, Etey Shechter, Amit Glazer, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev

Teknik Direktör: Giorgos Donis

DG Sivasspor: Samassa x, Robin Yalçın x, Caner Osmanpaşa x, Apindangoye x, Camara x, Claudemir x (Kone dk. 63 x), Fajr x, Hakan Arslan x, Gradel x, Kayode x, Yatabare x

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Ninga

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Gol: Saborit (dk. 66) (Maccabi Tel Aviv)

Sarı kart: Tibi, Avi Rikan, Tenenbaum (Maccabi Tel Aviv), Fajr, Apindangoye, Kone, Gradel, Yatabare (DG Sivasspor)