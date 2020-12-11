Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra’daki sohbet toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Son haftalarda eleştiri oklarına hedef olan genç çalıştırıcı, “Allah’tan başka kimseden korkumuz yok” derken “Baskı hissediyor musunuz?” sorusuna “Ben her zaman daha iyisini isteyerek baskıyı kendi kendime oluştururum. Bu mesleğin şartları belli. Korkan, çekinen yapmasın, yapamaz zaten” diye cevap verdi.

Geçmişe bakmıyoruz

Erol Bulut, ne rakiplerin ne de tecrübeli oyuncuların tepkilerinden çekinmediğini vurgularken “Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. On sene önce farklı çalışmalar yapmış, başarılar kazanmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe'ye üç puanı getirecek kimse o oynayacak” sözleriyle forma adaletine dikkat çekti.

Kimse itiraz etmezdi

Bir hafta göklere çıkarılıp diğer hafta yerin dibine sokulduklarını hatırlatarak eleştirilerdeki tutarsızlıklara işaret eden Erol Bulut, “Biz en yukarı çıksak da çizgimizi bozmadık ve aynı çizgide devam ettik. Takımımız henüz yüzde yüze gelmedi ama amacımız o ve oraya doğru yaklaşıyoruz” yorumu yaptı. Kafasındaki ideal takıma çok yaklaştıklarını belirten Erol Hoca, “Sezon başında kimse 11 maçta 23 puana hayır demezdi” ifadesiyle mevcut durumdan memnun olduğunun da altını çizdi.

Benim 3-4 planım var

Erol Bulut, Fenerbahçe’nin oyun kurgusuna yönelik eleştirilere sert çıktı. “Fenerbahçe’nin sistemi yok diyorlar” diyen Erol Hoca, “Bunu söyleyenlere ‘Futbolu ne kadar biliyorsunuz?’ diye sormak lazım. Biz gözümüzü kapatıp, 11 seçiyoruz. Çıkın istediğiniz gibi oynayın diyoruz! Bu takım o yüzden 22 gol attı. Biz hiçbir şey çalışmıyoruz, futbol zaten böyle bir şey! Benim her zaman planım vardır. Hatta tek değil, üç dört planım vardır” ifadesinde bulundu.

Kafaları rahat olmalı

Sarı-lacivertli oyuncular üzerinde baskı oluşturmaya çalışıldığını savunan Erol Bulut, “Buna izin vermem” dedi. Şampiyonluk söylemlerinin kasten ortaya atıldığını belirten Bulut, “Bu kurgularla takımımın baskı altına sokturmam” ifadesinde bulundu.

Bahane üretmeyiz

Yeni bir takım olduklarını söyleyen Erol Bulut, “Bu kadar yeni olmasak 3-4 puan fazla alabilirdik. Samatta, Ademi sakatlandı. Cisse geç geldi. Bunların tamamını hesapladığınız zaman şu an iyi bir yerdeyiz” dedi. Hiçbir bahaneye sığınamayacağını belirten Bulut, “Biz mazeret üretmeyiz. Denizli’de 8 eksiğimiz vardı. Kimse bir şey demedi” sözlerini kullandı.

Kahraman değilim!

Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Altay Bayındır’dan çarpıcı açıklamalar geldi. TRT Spor’a konuşan Altay, “Sahaya maçın kahramanı olmak için çıkmıyorum. Ama Fenerbahçe bir maçı benim kurtarışlarımla kazanıyorsa çok gururlanıyorum” diyen Altay, Beşiktaş yenilgisiyle ilgili olarak ise “Yediğimiz ikinci gol takım olarak bizi düşürdü” ifadelerini kullandı.