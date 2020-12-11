Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’a transfer olarak ilk defa yurt dışı tecrübesi edindiğini söyleyen Afobe “Türkiye Ligi düşünüldüğünden daha zor. Kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. Bu takımdan sadece Sörloth ayrılmadı. Alışma süreci tamamlandığında çok iyi yerde olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Mayısı bekleyin

Savaşçı bir ruha sahip olduğunu söyleyen Afobe “Sahada savaşmayı seviyorum. Beni eleştirmek için doğru zaman mayıs ayı. Ben kendimi kimseyle karşılaştırmıyorum. Buraya gelirken kimsenin kaç gol attığına bakmadım. En büyük eleştiriyi kendim, kendime yapıyorum. Her maçtan sonra eve gidince maçları izliyorum. 27 yaşındayım ama öğrenciyim” dedi.

Irkçılığa hayır

PSG- Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili konuşan Afobe “21. yüzyılda böyle şeylerin olması hayal kırıklığı yaşatıyor. Hayat futboldan çok daha önemli” derken ‘Irkçılığa hayır’ tişörtüyle poz verdi.