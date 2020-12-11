UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Sivasspor, dönüş için geldiği havalimanında saatlerce bekletilmişti. Yaşanan olaylar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Temsilcimiz DG Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasman maçı sonrası İsrail’den Sivas’a dönerken havalimanında saatlerce bekletilerek ev sahipliğine hiç yakışmayacak tavırlara maruz kalmıştır. Bizlerde büyük hayal kırıklığı oluşturan çirkin davranışlar nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü belirtiyor, Demir Grup Sivasspor Kulübümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Sivasspor’a yapılanları kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TFF, Sivasspor'a yapılanları kınadı
11.12.2020 - 14:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel-Aviv maçı sonrasında İsrail'den dönen Sivasspor kafilesine havalimanında yapılan muamele ve tavırlar karşısında açıklama yaptı.
Etiketler : tff,
752508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/752508.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
11
7
2
2
14
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
11
7
2
2
9
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
11
4
6
1
7
18
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
10
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
9
4
3
2
-2
15
12
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
13
TRABZONSPOR A.Ş.
11
3
4
4
-3
13
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
2
3
6
-9
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
10
1
3
6
-10
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
9
0
2
7
-9
2
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa - Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor - Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü - Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
13.12.2020 19:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
13
7
3
3
10
24
02
TUZLASPOR A.Ş.
12
7
3
2
5
24
03
ALTINORDU
13
7
3
3
4
24
04
GİRESUNSPOR
13
6
5
2
4
23
05
ADANA DEMİRSPOR
12
6
4
2
12
22
06
YILPORT SAMSUNSPOR
12
5
6
1
6
21
07
ALTAY
12
6
2
4
9
20
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
09
BURSASPOR
13
5
2
6
-1
17
10
MENEMEN SPOR
12
3
5
4
-3
14
11
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
12
3
4
5
-1
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
13
3
4
6
-8
13
15
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
13
3
3
7
-2
12
17
ANKARASPOR
12
2
2
8
-13
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
13
0
4
9
-21
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
08.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 2 Bursaspor
08.12.2020 16:00
Istanbulspor - Aydeniz Et Balikesirspor
08.12.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Tuzlaspor A.ş.
08.12.2020 19:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Menemen Spor
09.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Giresunspor
09.12.2020 13:30
Akhisarspor - Adanaspor
09.12.2020 16:00
Adana Demirspor 1 - 1 Altinordu
09.12.2020 19:00
Altay 3 - 0 Ankaraspor
10.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 2 Beypiliç Boluspor