Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo, PSG maçında 4. hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı saldırıya uğramış ve mücadele iki takımında ırkçılığa karşı birlik olması sonrası bir sonraki güne ertelenmişti.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMDE KENDİME İNANAMADIM"

Webo, o gün yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Daily Mail'e konuşan Kamerunlu efsane isim, maçta dördüncü hakemle yaşadığı tartışmayı şöyle anlattı:

"Birkaç gün uykusuz gece geçirdim ama artık kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sesimden şimdi çok daha sakin olduğumu duyabiliyorsunuz. Görüntüleri izlediğimde kendime inanamadım. Ben bile karşımda olmak istemezdim çünkü çok sinirli ve saldırgandım. Yüzümü ilk kez böyle görüyorum. O an böyle olduğumu hatırlamıyorum."

"SİYAH ADAM' DEMEK ONUN İÇİN KOLAYDI"

Webo, hakem Sebastian Coltescu'nun ten rengini belirtmeden kendisini işaret edebileceğini belirterek, "Üçüncü adam, onu dışarı çıkar' diyebilirdi. Beni gösterebilirdi. Ama 'siyah adam' demek onun için kolaydı. Neden bu kelimeyi kullandı? Bunu bir hakemden duymak çok zordu. Şok oldum. Tüm bu tür durumların kontrolünde olması gereken bir adamdan.

Bu adam Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakem. Bu yüksek bir düzey ve yüksek düzeyde, yüksek insanlara ihtiyacımız var. Sahada söylediklerimize dikkat etmeliyiz. Şimdi konuşurken, söylediklerime dikkat etmeliyim. Hakem olduğumu hayal edin. Coltescu'nun sözleri sonrası kendimi savunmasız ve çaresiz hissettim ama herkes bana destek verdi" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI"

Başakşehir yardımcı antrenörü, soyunma odasında neler olduğunu ise şu sözlerle anlattı:

"İçeri girdiğimde sahada neler olup bittiğini bilmiyordum. Rafael geldi ve 'Oyunu durduracağız ve artık oynamıyoruz' dedi. 'Ne, artık oynamıyor musunuz?' dedim. Daha sonra tüm takım arkadaşlarım 'Nasılsın?' diye sordu. Bilmiyordum, gerçekten gergindim. O zaman söylemek istemedim. Başkan Göksel Gümüşdağ ve oğlum Marcos'la (19) konuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Başakşehir'de futbolcuyken tüm maçlarımı izlerdi.

"SOYUNMDA ODASINDAN ÇIKTIĞIMDA HERKES BENİ BEKLİYORDU"

Oğlum PSG gibi dünya yıldızları olan bir takımla oynayacağımız için çok heyecanlıydı. Soyunma odasında aradığında 'Baba çok üzgünüm' dedi. Çok zordu. Onu yerde gördüm, ağlıyordu. 'Böyle yapma daha güçlü ol' dedim.

Neymar, Marquinhos ve sportif direktör Leonardo benimle konuştu. 'Merak etme seninleyiz, oynamayacağız. Futbolda bu tür sözleri kabul etmiyoruz' dediler. Soyunma odasından çıktığımda koridorda herkes beni bekliyordu. Neymar, Mbappe, Diallo hepsi oradaydı.

"İKİ KULÜBE DE TEŞEKKÜR EDERİM"

Tüm Paris Saint-Germain oyuncularına, kulübe, oradaki tüm insanlara, bizimle dayanışma içinde oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve o anda yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmek istiyorum çünkü o 5-10 saniye boyunca kontrolden çıkmıştım. Bu olay bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için çok çok önemliydi. Etrafımda bana destek olup bu tepkiyi verdikleri için iki kulübe de teşekkür ederim.

"15 YIL ÖNCE IRKÇILIK ÇOK DAHA FAZLAYDI"

Hakemden bu sözü duyduğumda UEFA'nın onlar için özel eğitim vermeleri gerektiğini düşündüm. Her şeyden önce UEFA'nın ırkçılıkla savaşmak için çok büyük bir çaba sarf ettiğini biliyorum. 15 yıl önce bu olaylar çok daha fazlaydı. Ama bir şeyler olmalı, farkındalık kampanyalarını yapılmalı ve büyük bir çözüm bulunmalı. Bu tür şeyleri durdurmak için futbol çok büyük bir çözüm çünkü futbol çok büyük. İnsanları birleştirir, milletleri birleştirir. UEFA ne yapacağını biliyor ve bu konularda doğru türden kararlar alacaklarını düşünüyorum.

"COLTESCU HAKKINDA NE KARAR VERİLİR BİLEMEM"

Coltescu hakkında ne karar verecekleri konusunda hiçbir şey söyleyemem. İspanya'da oynarken ırkçı saldırılara maruz kaldım. 13 yıl önce İspanya'da düşündüğüm tek şey şimdi gerçekleşiyor.

O zaman 'Evet, şimdi bir şeyler oluyor' diyorum. 'Evet, sonunda oyuncular birleşti. Ciddiler. Hep birlikte gidiyorlar' Bununla gurur duydum. Bu sadece benimle ilgili değil. O an oyuncular çok büyük önem taşıyor çünkü oyuncusuz futbol, futbol değildir.

"FUTBOLCULAR DAHA FAZLA DİNLENMELİ"

FIFPro'nun (Dünya Oyuncuları Birliği) futbolcuları daha fazla dinlemeleri gerekiyor. Bence futbolda bazen en az dinlenenlerden biri maalesef futbolcular. UEFA, FIFA ayrıca sadece UEFA veya FIFA yönetim kurulunu değil, hep birlikte kararlar almak için oyuncuları daha fazla dinlemelidir.

Özellikle oyuncuları dinleyin çünkü bu işin en önemli insanları onlar. Futbol, ​​dünyada büyük bir platformdur. Şimdi salgın zamanında futbol olmadan bunun çok zor olduğunu gördük. Taraftar olmadan futbol da çok zordu. Yani UEFA için ve ayrıca insanlar için bu aktiviteye ihtiyacımız var. Bu tür bir durum yüzünden bunu durdurursak, onlar için hiçbir anlam kalmaz. Eminim herkes ırkçı değildir. Yarışmanın devam etmesi gerektiğini bilmeliler ama tüm ırklara, tüm dinlere saygı duyarak... Ben de bunu söylemek istiyorum."