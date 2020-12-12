Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ajdin Hasic, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 5 eksik
12.12.2020 - 13:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanına 5 oyuncuyu götürmeyecek.
Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ajdin Hasic, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,kamp,
752716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/752716.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
11
7
2
2
14
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
11
7
2
2
9
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
11
4
6
1
7
18
06
KASIMPAŞA A.Ş.
12
5
3
4
1
18
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
10
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
9
4
3
2
-2
15
12
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
13
TRABZONSPOR A.Ş.
11
3
4
4
-3
13
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
2
3
6
-9
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
11
1
3
7
-11
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
9
0
2
7
-9
2
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa 3 - 2 Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor - Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü - Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
13.12.2020 19:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
13
7
3
3
10
24
02
TUZLASPOR A.Ş.
12
7
3
2
5
24
03
ALTINORDU
13
7
3
3
4
24
04
GİRESUNSPOR
13
6
5
2
4
23
05
ADANA DEMİRSPOR
12
6
4
2
12
22
06
YILPORT SAMSUNSPOR
12
5
6
1
6
21
07
ALTAY
12
6
2
4
9
20
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
09
BURSASPOR
13
5
2
6
-1
17
10
MENEMEN SPOR
12
3
5
4
-3
14
11
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
12
3
4
5
-1
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
13
3
4
6
-8
13
15
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
13
3
3
7
-2
12
17
ANKARASPOR
12
2
2
8
-13
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
13
0
4
9
-21
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
08.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 2 Bursaspor
08.12.2020 16:00
Istanbulspor - Aydeniz Et Balikesirspor
08.12.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Tuzlaspor A.ş.
08.12.2020 19:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Menemen Spor
09.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Giresunspor
09.12.2020 13:30
Akhisarspor - Adanaspor
09.12.2020 16:00
Adana Demirspor 1 - 1 Altinordu
09.12.2020 19:00
Altay 3 - 0 Ankaraspor
10.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 2 Beypiliç Boluspor