Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, ligde siftah yaptı.

Hollanda 1. Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Fortuna Sittard, konuk olduğu Heracles'i deplasmanda mağlup etti. Sittard'a galibiyeti getiren goller 31. dakikada Marco Rente (kendi kalesine) ve 60. dakikada Sebastian Polter'den geldi. Heracles'in tek sayısını ise 90. dakikada Delano Burgzorg kaydetti.

DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Geçtiğimiz hafta Willem'i yenerek galibiyetle tanışan Fortuna Sittard, bu hafta da sezonun ilk deplasman zaferini elde etmiş oldu. Sittard, ligde daha önce oynadığı 5 deplasman maçında sadece 1 beraberlik alabilmişti. Puanını 9'a yükselten Acun Ilıcalı'nın takımı, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı. Heracles ise 9 puanda kaldı.