Trabzon, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyun anlamında değerlendirilecek bir durumumuz olmadığını düşünüyorum. Her oyuncumuz pas hatası yaptı. Oyunun nereye döneceği belli olmayan bir oyun ve sahada bir beraberlik var. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olmadıklarını düşünüyorum. Hiçbir tarafıyla sahanın içerisinde doğru durmadık. Bundan sonra aklın daha fazla önde olduğu oyunlara dönmeye çalışacağız” diye konuştu.
Abdullah Avcı: “Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar”
12.12.2020 - 18:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından, “Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar” dedi.
Etiketler : abdullah avcı,
752781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/752781.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
11
7
2
2
14
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
11
7
2
2
9
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
11
4
6
1
7
18
06
KASIMPAŞA A.Ş.
12
5
3
4
1
18
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
10
5
3
2
0
18
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
12
4
5
3
5
17
09
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
12
TRABZONSPOR A.Ş.
12
3
5
4
-3
14
13
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
2
3
6
-9
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
11
1
3
7
-11
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
9
0
2
7
-9
2
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa 3 - 2 Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor - Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü - Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
13.12.2020 19:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
13
7
3
3
10
24
02
TUZLASPOR A.Ş.
12
7
3
2
5
24
03
ALTINORDU
13
7
3
3
4
24
04
GİRESUNSPOR
13
6
5
2
4
23
05
ADANA DEMİRSPOR
12
6
4
2
12
22
06
YILPORT SAMSUNSPOR
12
5
6
1
6
21
07
ALTAY
12
6
2
4
9
20
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
09
BURSASPOR
13
5
2
6
-1
17
10
MENEMEN SPOR
12
3
5
4
-3
14
11
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
12
3
4
5
-1
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
13
3
4
6
-8
13
15
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
13
3
3
7
-2
12
17
ANKARASPOR
12
2
2
8
-13
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
13
0
4
9
-21
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
08.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 2 Bursaspor
08.12.2020 16:00
Istanbulspor - Aydeniz Et Balikesirspor
08.12.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Tuzlaspor A.ş.
08.12.2020 19:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Menemen Spor
09.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Giresunspor
09.12.2020 13:30
Akhisarspor - Adanaspor
09.12.2020 16:00
Adana Demirspor 1 - 1 Altinordu
09.12.2020 19:00
Altay 3 - 0 Ankaraspor
10.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 2 Beypiliç Boluspor