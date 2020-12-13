Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Takımın hocası Şenol Güneş, CNN Türk'e misafir oldu ve Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası için “Tutkuluyuz, coşkuluyuz, sevimliyiz” dedi. Güneş “(İstifa sorusu üzerine). Ben aşılıyım. Maç kaybedildiğinde ben eleştirilirim. Oyuncuya sahip çıktığını düşünenler zamanında Maradona'ya sahip çıkanlar Arda Turan'a da sahip çıksaydı” diye konuştu.

Mikroplar değişiyor

“Benim için saçı bozuk dediler, sonra oyunu bilmiyor dediler. Şimdi parası çok diyorlar” ifadesini kullanan Güneş, pandemi süreci için de “Her gün aşı... Mikrop devamlı değişiyor, virüsler değişiyor. O virüslere karşı yeni aşılar bulacaksınız” diye konuştu. Şenol Hoca, “Türkiye 2000'li yıllardan, 1980'li yıllardan çok daha iyi durumda. Oyuncularıyla, antrenörleriyle” dedi.