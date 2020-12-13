Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bu sezon deplasman fatihi görüntüsü çizen Fenerbahçe, Kadıköy’de sadece bir kere kazanan Malatya’yı devirerek son iki haftadır ağır hasar alan kalesini yeniden inşa hedefindeydi. Ancak “kafasında çok plan!” olan Erol Bulut’un sahaya yansıttığı klişe Hamza Hamzaoğlu’nun hamleleri karşısında dağıldı. Futbolun bütün gereklerini yerine getiren Malatyaspor, futbol aklıyla sezonun en net galibiyetini aldı.

16 yıl sonra kazandı

Kadıköy’de tek galibiyetini 14 Mayıs 2004’te Fenerbahçe’nin şampiyonluğu garantiye almasından sonra elde eden Malatyaspor, 16 yıl sonra bir seriye nokta koyarken Konya ve Beşiktaş’tan çok daha etkili bir performansla zafere ulaştı. Stoper ikilisini mecburen değiştiren sarı-lacivertlilerde endişe Sadık’ın üzerindeydi ama takımı yakan Tisserand oldu.

Kadıköy’e ‘Bulut’ çöktü

Âdem Büyük penaltı vuruşuyla Altay’ı bu sefer çaresiz bıraktı. Ve sonrasında Umut Bulut sahne aldı... 37’lik yıldız Tisserand ve Sadık’ın seyrettiği pozisyonda kafasını çalıştırdı. Fenerbahçe çaresiz, Malatya açtı. Erol Bulut izliyor, konuk ekip oynuyordu. Bulut, ikinci yarının başında Sadık-Sosa değişikliği yapıp Gustavo’yu stopere çekti. Malatya ise Youssouf ile farkı pekiştirdi. Kadıköy paramparça…

CANER ERKİN:

Bütün suç bizde

∂ F.Bahçe'nin sol beki Caner Erkin, "Bireysel bakmayalım, takım hâlinde eksiktik. 7-8. senem Fenerbahçe'de. Böyle bir şey mümkün değil, olmamalı. Bunu döndürmeliyiz. Bütün suç bizde. Fenerbahçe kulübünde mücadele etmeme hakkı yok kimsenin. Artık herkes bundan sonra farklı olacak. Buradan ben söylüyorum bunu. Başka çaremiz yok" dedi.

LUIZ GUSTAVO:

Şampiyon olamayız

∂ F.Bahçe'nin tecrübeli ön liberosu Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bu maçta bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Rakibimiz hak etti. Çünkü, birlikte mücadele ettiler" dedi.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE

Fener'den kariyer rekorları!

¥ F.Bahçe 21 yıl sonra Galatasaray'a, 23 yıl sonra Trabzonspor'a, 16 yıl sonra Beşiktaş'a yenildi.

¥ 1907 yılından bu yana ilk defa ligde kendi sahasında üst üste 3 mağlubiyet aldı.

¥ Tarihinde ilk defa üst üste iki kere Avrupa dışında kaldı.

¥ Malatya'ya 16 yıl sonra yenildi.

Sorumluluk benim

Dürüst olmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından, "Konuşacak bir şey yok" diyerek sözlerine başlarken, "Çalıştık, maçtan önce de söyledim uzun toplarla gelecekler. Hiçbir uzun topu kazanamadık. 4-5 kere gelip 3'ünü değerlendirdiler. Haklı olarak kazandırdılar. Sorumluluk bende, bizde. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir problem var. Bu sıkıntıyı en hızlı şekilde çözmemiz lazım" dedi.

Defans sıkıntılı

"Oyun planımız var. O planı ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Defans anlamında ciddi anlamda sıkıntılarımız var" diyen Bulut, "Diğer taraftan da rakibin dört pozisyonundan üçü gol oldu. Beşiktaş maçında beş pozisyondan dördü gol buldu. Mental bir problem var. Bir şey var kesinlikle. Deplasmanda maç kazanıyoruz, evimizde istediğimiz performansı sergileyemiyoruz" açıklamasında bulundu.