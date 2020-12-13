Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor 7 maçtır rakibini yenemiyor. Trabzonspor ile sahasında 24 Süper Lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, 6 kez kazanırken 11 kez kaybetti. 6 maçta da berabere kalan Kayserispor, son olarak 2012/2013 sezonunda sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı. O günden sonra sahasında Trabzonspor ile oynadığı 7 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, 22 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.