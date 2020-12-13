Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor 7 maçtır rakibini yenemiyor. Trabzonspor ile sahasında 24 Süper Lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, 6 kez kazanırken 11 kez kaybetti. 6 maçta da berabere kalan Kayserispor, son olarak 2012/2013 sezonunda sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı. O günden sonra sahasında Trabzonspor ile oynadığı 7 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, 22 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.
Kayserispor 7 maçtır kazanamıyor
13.12.2020 - 09:30 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor, sahasında rakibi Trabzonspor'u 7 maçtır mağlup edemiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,Trabzonspor,Süper Lig,
752882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/752882.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
11
7
2
2
14
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
12
7
2
3
6
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
12
4
6
2
6
18
06
KASIMPAŞA A.Ş.
12
5
3
4
1
18
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
10
5
3
2
0
18
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
12
4
5
3
5
17
09
YENİ MALATYASPOR
11
4
4
3
1
16
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
11
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
11
4
3
4
-2
15
14
TRABZONSPOR A.Ş.
12
3
5
4
-3
14
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
2
3
6
-9
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
11
1
3
7
-11
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
10
1
2
7
-8
5
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa 3 - 2 Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor 3 - 2 Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü 4 - 3 Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe 0 - 3 Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
13.12.2020 19:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
13
7
3
3
10
24
02
TUZLASPOR A.Ş.
12
7
3
2
5
24
03
ALTINORDU
13
7
3
3
4
24
04
GİRESUNSPOR
13
6
5
2
4
23
05
ADANA DEMİRSPOR
12
6
4
2
12
22
06
YILPORT SAMSUNSPOR
13
5
6
2
3
21
07
ALTAY
12
6
2
4
9
20
08
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
12
4
3
5
-3
15
11
MENEMEN SPOR
12
3
5
4
-3
14
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
12
3
4
5
-1
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
13
3
4
6
-8
13
15
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
13
3
3
7
-2
12
17
ANKARASPOR
12
2
2
8
-13
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
14
0
5
9
-21
2
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
12.12.2020 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.12.2020 19:00
Bursaspor 3 - 0 Yilport Samsunspor
13.12.2020 13:30
Altinordu - Akhisarspor
13.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.12.2020 16:00
Adanaspor - Altay
13.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. - Ankara Keçiörengücü
13.12.2020 19:00
Giresunspor - Adana Demirspor
14.12.2020 16:00
Menemen Spor - Istanbulspor
14.12.2020 19:00
Ankaraspor - Bereket Sigorta ümraniyespor