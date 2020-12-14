Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mağlubiyet sonrası büyük stres yaşadı. Basın toplantısında, "Evet ilk yarı kötü oynadık ama sadece rakiplere karşı değil hakemlere karşı da mücadele ediyoruz" vurgusu yapan Sergen Hoca, "(Ghezzal'ın penaltısı için) VAR'daki arkadaşlar devreye girdi sağ olsunlar! Bilmiyorum, penaltı mı değil mi bilmiyorum. Olacak iş değil. Futbol, VAR'da oturan arkadaşların eline geçti. Türkiye'de böyle" serzenişinde bulundu.

Fener mağdur!

"MHK'ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat" diyen Sergen Yalçın, "Biz sürekli VAR'dan penaltı yiyoruz. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız! Derbi maçta bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. Futbolun doğasına, doğallığına aykırı kararlarla penaltı verilmesi artık bitmeli. Ceza sahasında saçma sapan top ele çarpıyor, lap penaltı. Bence VAR'ı kaldırın. VAR olmadan hata yapabilirler, razıyız. Bu şekilde olmaz. Doğallık kalktı ortadan" şeklinde konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN:

Planlar tuttu

Maçın ardından konuşan Alanyaspor'un hocası Çağdaş Atan, "İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık" derken, "Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci bölgeyi geçip, üzerimize gelmelerine izin vermedik. Oyun, planladığımız gibi gitti" sözlerini kullandı. Açıklamaları sonrasında soru bekleyen Atan, kimsenin konuşmaması üzerine, "Soru yok mu arkadaşlar" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Atan, başını memnuniyetsiz şekilde sallayarak basın toplantısından ayrıldı.

HAKLI SEVİNÇ

Süper Lig'de önce G.Birliği sonra da erteleme maçında Göztepe'ye mağlup olan Alanyaspor, dünkü Beşiktaş galibiyetiyle büyük moral depoladı, haklı bir sevinç yaşadı.