İspanya futbol Ligi La Liga, Voleybol Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Futbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi, NBA, FI ve Moto GP, Almanya Kupası ile Galatasaray ve Beşiktaş’ın hazırlık maçlarını sporseverlerle buluşturan D-Smart’ta göreve başlayan Hünalp, daha önce Show TV’de spor müdürlüğü ve Lig TV ve beIN Sports’da haber müdürlüğü görevini yürütmüştü. Hünalp ile birlikte kanalda bir hareketlilik bekleniyor.