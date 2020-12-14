İspanya futbol Ligi La Liga, Voleybol Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Futbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi, NBA, FI ve Moto GP, Almanya Kupası ile Galatasaray ve Beşiktaş’ın hazırlık maçlarını sporseverlerle buluşturan D-Smart’ta göreve başlayan Hünalp, daha önce Show TV’de spor müdürlüğü ve Lig TV ve beIN Sports’da haber müdürlüğü görevini yürütmüştü. Hünalp ile birlikte kanalda bir hareketlilik bekleniyor.
Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi
14.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor medyasında önemli bir transfer gerçekleşti. Uzun yıllar gazetecilik ve televizyonculuk yapan Aybar Hünalp D Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : D-Smart,Aybars Hünalp,
753101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/753101.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
12
8
2
2
15
26
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
12
7
2
3
6
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
11
6
1
4
2
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
12
4
6
2
6
18
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
11
4
6
1
3
18
07
KASIMPAŞA A.Ş.
12
5
3
4
1
18
08
ATAKAŞ HATAYSPOR
10
5
3
2
0
18
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
12
4
5
3
5
17
10
YENİ MALATYASPOR
11
4
4
3
1
16
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
11
4
3
4
-2
15
14
TRABZONSPOR A.Ş.
12
3
5
4
-3
14
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
16
GENÇLERBİRLİĞİ
11
3
2
6
-8
11
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
2
3
7
-10
9
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
11
1
3
7
-11
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
10
1
2
7
-8
5
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa 3 - 2 Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor 3 - 2 Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü 4 - 3 Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe 0 - 3 Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor 0 - 1 Gençlerbirliği
13.12.2020 19:00
Alanyaspor 2 - 1 Beşiktaş
13.12.2020 19:00
Başakşehir 1 - 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
13
8
3
2
6
27
02
ALTINORDU
14
8
3
3
5
27
03
GİRESUNSPOR
14
7
5
2
6
26
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
14
7
3
4
9
24
05
ALTAY
13
7
2
4
12
23
06
ADANA DEMİRSPOR
13
6
4
3
10
22
07
YILPORT SAMSUNSPOR
13
5
6
2
3
21
08
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
14
4
3
7
-1
15
11
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
12
4
3
5
-3
15
12
MENEMEN SPOR
12
3
5
4
-3
14
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
13
3
4
6
-2
13
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
13
3
4
6
-8
13
15
AKHİSARSPOR
13
3
4
6
-8
13
16
ADANASPOR A.Ş.
10
3
3
4
0
12
17
ANKARASPOR
12
2
2
8
-13
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
14
0
5
9
-21
2
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
12.12.2020 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.12.2020 19:00
Bursaspor 3 - 0 Yilport Samsunspor
13.12.2020 13:30
Altinordu 3 - 2 Akhisarspor
13.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.12.2020 16:00
Adanaspor 1 - 4 Altay
13.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 1 - 0 Ankara Keçiörengücü
13.12.2020 19:00
Giresunspor 2 - 0 Adana Demirspor
14.12.2020 16:00
Menemen Spor - Istanbulspor
14.12.2020 19:00
Ankaraspor - Bereket Sigorta ümraniyespor