Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UWW Bireysel Dünya Kupası'nda 72 kiloda Buse Tosun ilk turda Hintli rakibi Preet Kaur Gursharan’ı (12-11) çeyrek finalde Rus rakibi Evgenia Zakharchenko’yu (9-7) yarı finalde de Ukraynalı Alla Belinska’yı çok çekişmeli geçen bir müsabaka sonunda (6-2) yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi altın madalya için finalde Bulgar Yulia Vasileva Yaneva ile karşılaşacak.

53 kiloda Zeynep Yetgil ilk turda Fransız Hilary Honorine’yi (2-0) yendi. Çeyrek finalde Dünya üçüncüsü Yunanlı Maria Prevolaraki’ye (4-0) mağlup oldu. Yunan güreşçi yarı finalde Belarus Zasina Sidakova’yı yenip finale kaldığı için milli güreşçi bronz madalya için Belarus Zasina Sidakova ile mücadele edecek.

62 kiloda Cansu Aksoy ilk turda Fransız Ameline Douarre’yi (8-1) öndeyken tuşla yendi. Çeyrek finalde Dünya Şampiyonu Kırgız Aisulu Tynybekova’ya yenildi. Kırgız güreşçi yarı finalde Rus Ovcharova’yı yenerek finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Romen Kriszta Tunde ile karşılaşacak

50 kiloda Evin Demirhan ilk turda Dünya üçüncüsü Rus Ekaterina Poleshchuk’a (6-0) yenildi. Rus güreşçisi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Moldovalı Maria Leorda ile karşılaşacak. Rakibini yenerse bronz madalya için Bulgar Miglena Seliskha ile kozlarını paylaşacak.

55 kiloda Bedia Gün ilk turda Avrupa üçüncüsü Atarzyna Krawczyk’a (5-1) yenildi. Polonyalı güreşçi yarı finalde Alman Annika Wendle’ye yenildiği için milli güreşçinin madalya şansı kalmadı.

Kadınlarda 2. günde 5 sıklette daha müsabakalar yapılacak

57 kiloda Mehlika Öztürk, Bulgar Evelina Nikolava ile 59 kiloda Elif Yanık, Sırp rakibi Anna ile 65 kiloda Aslı Demir Alman Deborah ile, 68 kilo Nesrin Baş Ukraynalı Dünya Şampiyonu Alina Makhina Stadnik ile 76 kiloda Yasemin Adar Dünya Şampiyonası finalinde yendiği Avrupa Şampiyonu Belarus Vasilitsa ile ilk turda karşılaşacak.