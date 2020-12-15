Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta 2-1 kaybedilen Alanyaspor maçındaki hakem yönetimine olan isyan devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonunda, "Bu sezon hakemler rezalet. Bu VAR sistemi kim için neye göre çalışıyor belli değil. Bence VAR kaldırılsın" demişti. Siyah-beyazlı kulüpten de dün bir açıklama yapılarak Yalçın'a destek verilirken hakemler de topa tutuldu.

Farklı kararlar

Adaleti sağlaması beklenen VAR sisteminin hakkaniyetli olarak çalışmadığı belirtilerek, "VAR hakemlerinin aynı maçlarda birbirleriyle çelişen kararları ya da farklı hakemlerin benzer pozisyonlardaki farklı kararları, adalet duygusuna olan inancı zayıflatmış ve VAR sistemini tartışmaların odağı hâline dönüştürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Üst üste hatalar

Açıklama şöyle devam etti: "F.Bahçe maçında aleyhimize verilen hakem kararları sıcaklığını korurken, Alanya maçında yaşananlar, teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın da belirttiği üzere, adil bir yönetim beklentisi içinde olan aklıselim her futbolseveri, ‘VAR sisteminin neye göre çalıştığı belli değil’ yargısında bulunmaya sevk etmektedir…"

Ghezzal özür diledi

Kaybedilen Alanyaspor maçında penaltıya sebep olan ve net bir fırsatı gole çeviremeyen Ghezzal çok üzgün. Cezayirli yıldız dünkü idman öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetten özür dilerken, Sergen Yalçın'ın oyuncusuna, "Üzülme, sen suçlu değilsin" dediği öğrenildi.

Talisca heyecanı!

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularında Anderson Talisca, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Kariyerini Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de sürdüren Brezilyalı, Beşiktaş'ta oynadığı dönemden Aboubakar'ın yer aldığı bir fotoğraf koydu. Talisca fotoğrafın altına 'Yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir kartal emojisi paylaştı. Akıllara transfer dedikodularını getiren bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarların gönderiyi yorum yağmuruna tutmasına sebep oldu.

Kupa mesaisi

Alanya deplasmanından puansız dönen Beşiktaş perşembe günü Tarsus İdman Yurdu ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlıkları süren Ljajic, Gökhan ve izolasyon sürecinde olan Erdoğa Kaya katılmadı.

Kartal geri dönemiyor

Sergen Yalçın'ın ekibinin geriye düşülen maçlarda yaşadığı sıkıntı dikkat çekiyor. Bu sezon çıktığı 13 resmî maçta sahadan beş defa eli boş ayrılan siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların hepsinde ilk golü yiyen taraf olmuştu. Beşiktaş kaybedilen maçlarda kalesinde toplam 13 gol görürken, sadece dört gol atabildi. Siyah-beyazlılar, berabere biten Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında da ilk golü atan taraf olmuştu.

Dönmeyen maçlar

PAOK: 1-3

Konyaspor: 1-4

G.Birliği: 0-1

G.Antep: 1-3

Alanyaspor: 1-2