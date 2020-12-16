Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı. İç sahada üst üste alınan üç mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Belözoğlu, "Bizde bir panik havası yok, olmaması da gerekir. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün olduğu yerde beklenti vardır ama bir panik havası varmış gibi lanse edilmesinden rahatsızım" sözlerini kullandı.

84 puana talibiz

Belözoğlu, "Fenerbahçe, önündeki 84 puanın hepsine taliptir. Geçmişte bunun örneklerini verdik. 2010-11 sezonunda 9 puan önümüzde Trabzonspor vardı, sezonu şampiyon bitirdik" hatırlatması yaparken, "Yapılan oyunların hepsini bozacağız. Yeter ki biz bir olalım, birlik olalım. Oyuncular taraftarımızın arkalarında olduğunu hissetmek istediklerini söylediler" şeklinde konuştu.

Bizi yıpratmak istiyorlar

∂ F.Bahçe'nin sportif direktörü, "Sezon başında sanki 21 takım değil bir takım varmış havasını (Fener şampiyon olur söylemleri) oluşturmaya çalışanlar, şu anda başka bir hava oluşturmaya çalışıyor" vurgusu yaparken taraftarlara seslenerek, "Bizi ayrıştırmaya çalışanlara destek vermeyelim. En ufak bir mağlubiyette, bu ortamı ısıtmaya devam edecekler, bizi bu şekilde yıpratmaya çalışacaklar" ikazında bulundu.

Hoca'mız kaliteli

∂ "Fenerbahçe'nin çok iyi bir takımı ve çok kaliteli bir teknik direktörü var. Sadece Fenerbahçe'ye transfer yapmak, oyuncu getirmek, planlama yapmak değil, çok daha önemli işlerimiz var" diyen Belözoğlu, "Fenerbahçe için birçok sevgimizden, birçok duygumuzdan vazgeçtik. Bu kulüp için çalışmaya devam edeceğiz, taraftarımızın takımımıza destek olması en büyük arzum" değerlendirmesi yaptı.