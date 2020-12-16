Türkiye Kupası’ndaki 5-4’lük Göztepe galibiyetinde attığı 4 golle büyük rol oynayan Batuhan Kör, Türkiye’de bir numaralı gündem olmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu, 4 günde 6 gol atarak ulaşılması çok zor bir başarıya da imza attı. Batuhan Kör, TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında ağları 2 kez havalandırarak takımını galibiyete taşımıştı. Genç futbolcu, Göztepe’yle dün oynanan Türkiye Kupası maçında da rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı. Batuhan Kör, bu sezon lig ve kupa dahil çıktığı toplam 15 maçta 9 gole imza attı. 19 yaşındaki futbolcunun bu başarısı, hem Türkiye’de hem de Dünya basınında da büyük yankı buldu.
Türkiye, Batuhan Kör’ü konuşuyor!
16.12.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, Cumartesi günü TFF 1. Lig’de Samsunspor’a 2, dün de Türkiye Kupası’nda da Göztepe’ye 4 gol atarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batuhan Kör,Bursaspor,
753539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/753539.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
12
8
2
2
15
26
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
12
7
2
3
6
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
11
6
1
4
2
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
12
4
6
2
6
18
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
11
4
6
1
3
18
07
KASIMPAŞA A.Ş.
12
5
3
4
1
18
08
ATAKAŞ HATAYSPOR
11
5
3
3
-2
18
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
12
4
5
3
5
17
10
YENİ MALATYASPOR
11
4
4
3
1
16
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
11
4
3
4
-2
15
14
TRABZONSPOR A.Ş.
12
3
5
4
-3
14
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
12
3
5
4
-4
14
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
11
2
5
4
-3
11
17
GENÇLERBİRLİĞİ
11
3
2
6
-8
11
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
2
3
7
-10
9
20
MKE ANKARAGÜCÜ
11
2
2
7
-6
8
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
11
1
3
7
-11
6
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
18.12.2020 19:00
Karagümrük - Galatasaray
19.12.2020 13:30
Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.12.2020 16:00
Trabzonspor - Rizespor
19.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
19.12.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fenerbahçe
20.12.2020 13:30
Gençlerbirliği - Ankaragücü
20.12.2020 16:00
Denizlispor - Alanyaspor
20.12.2020 19:00
Beşiktaş - Erzurumspor
21.12.2020 19:00
Konyaspor - Sivasspor
21.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
13
8
3
2
6
27
02
ALTINORDU
14
8
3
3
5
27
03
GİRESUNSPOR
14
7
5
2
6
26
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
14
7
3
4
9
24
05
YILPORT SAMSUNSPOR
14
6
6
2
5
24
06
ALTAY
13
7
2
4
12
23
07
ADANA DEMİRSPOR
13
6
4
3
10
22
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
12
6
3
3
7
21
09
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
14
4
3
7
-1
15
11
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
13
4
3
6
-5
15
12
MENEMEN SPOR
13
3
5
5
-4
14
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
14
3
5
6
-8
14
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
13
3
4
6
-2
13
15
AKHİSARSPOR
13
3
4
6
-8
13
16
ADANASPOR A.Ş.
10
3
3
4
0
12
17
ANKARASPOR
13
2
3
8
-13
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
14
0
5
9
-21
2
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
19.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balikesirspor
19.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Ankaraspor
19.12.2020 16:00
Eskişehirspor - Menemen Spor
19.12.2020 19:00
Altay - Akhisarspor
20.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Adanaspor
20.12.2020 19:00
Istanbulspor - Bursaspor
21.12.2020 16:00
Yilport Samsunspor - Beypiliç Boluspor
21.12.2020 18:00
Adana Demirspor - Tuzlaspor A.ş.
21.12.2020 19:00
Giresunspor - Altinordu