Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 59 kiloda mindere çıkan Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh'yle karşılaştı.

Rakibine 10-0 yenilen milli güreşçi turnuvayı madalya alamadan tamamladı.