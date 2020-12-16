Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 59 kiloda mindere çıkan Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh'yle karşılaştı.
Rakibine 10-0 yenilen milli güreşçi turnuvayı madalya alamadan tamamladı.
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 59 kiloda mindere çıkan Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh'yle karşılaştı.
Rakibine 10-0 yenilen milli güreşçi turnuvayı madalya alamadan tamamladı.
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