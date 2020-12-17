MURAD TAMER
Yeni teklif yok
Yıllık 1 milyon avroya tekabül eden bu rakamı az bulan Dorukhan bundan sonraki görüşmelerin menajeri Ahmet Bulut'la yapılmasını isteyerek ipleri kopma noktasına getirdi. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan oyuncunun bu tavrı siyah-beyazlı yöneticileri de oldukça şaşırttı. Şimdiye kadar en fazla 1,3 milyon avro yıllık ücretli anlaşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, Dorukhan'a yapılan teklifi yükseltmeyi de düşünmediği öğrenildi.
Talibi hayli fazla
31 Mayıs 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, altı ay kala başka kulüplerle görüşme hakkına sahip. Yıldız oyuncuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da ilgileniyor.
DİNLENECEK
Aboubakar kadroda yok
Tarsus İdman Yurdu ile bugün kupada karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Aboubakar, Ghezzal ve Welinton dinlenmeleri amacıyla Utku Yuvakuran ve Erdoğan Kaya ise izolasyon, Gökhan Töre ve Âdem Ljajic ise sakatlıkları sebebiyle kadroya dâhil edilmedi.
KOCADAĞ'DAN SİNYAL
Salih Uçan sesleri
TRT Spor'da adı Beşiktaş'la anılan Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan için konuşan siyah-beyazlı yönetici Emre Kocadağ, "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Transfer için önünüzü görüyor olmanız lazım" diyerek oyuncunun gündemlerinde olduğunu ifade etti.
YALÇIN'IN TEPKİSİ
Gençleri koruyun!
Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı sonrası hakem Atilla Karaoğlan’a tepki gösterirken neler söylediği merak edilmişti. Yalçın’ın, "Rıdvan’a dirsek atılıyor. Ağzı dağıldı çocuğun, bunlar genç oyuncular. Niçin korumuyorsunuz? dediği öğrenildi.