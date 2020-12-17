Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Tavrı değişti

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi yeniden alevlendi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Asbaşkan Emre Kocadağ, Dorukhan'ın Türkiye'de Beşiktaş'tan baka bir takımda oynamak istemediğini söylediğini ve anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını umduğunu belirtmişti. Ancak yıldız oyuncunun tavırları çabuk değişti. Siyah-beyazlı kulüpten şu anda 3 milyon lira yıllık ücret alan 24 yaşındaki oyuncuya yapılan 10 milyon liralık teklif beğenilmedi.

Yeni teklif yok

Yıllık 1 milyon avroya tekabül eden bu rakamı az bulan Dorukhan bundan sonraki görüşmelerin menajeri Ahmet Bulut'la yapılmasını isteyerek ipleri kopma noktasına getirdi. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan oyuncunun bu tavrı siyah-beyazlı yöneticileri de oldukça şaşırttı. Şimdiye kadar en fazla 1,3 milyon avro yıllık ücretli anlaşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, Dorukhan'a yapılan teklifi yükseltmeyi de düşünmediği öğrenildi.

Talibi hayli fazla

31 Mayıs 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, altı ay kala başka kulüplerle görüşme hakkına sahip. Yıldız oyuncuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da ilgileniyor.

DİNLENECEK

Aboubakar kadroda yok

Tarsus İdman Yurdu ile bugün kupada karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Aboubakar, Ghezzal ve Welinton dinlenmeleri amacıyla Utku Yuvakuran ve Erdoğan Kaya ise izolasyon, Gökhan Töre ve Âdem Ljajic ise sakatlıkları sebebiyle kadroya dâhil edilmedi.

KOCADAĞ'DAN SİNYAL

Salih Uçan sesleri

TRT Spor'da adı Beşiktaş'la anılan Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan için konuşan siyah-beyazlı yönetici Emre Kocadağ, "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Transfer için önünüzü görüyor olmanız lazım" diyerek oyuncunun gündemlerinde olduğunu ifade etti.