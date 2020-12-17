Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda 70 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'le karşılaştı.
Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi.
Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.
Eryılmaz'dan bronz madalya
Şampiyonada 74 kiloda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz ise bronz madalya maçında Belarus'tan Nurykauk'la karşılaştı.
Rakibini 7-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.