Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Son haftayı “Bay” geçen Galatasaray, 13 gün sonra lige Karagümrük maçıyla dönüş yapıyor. Sarı-kırmızılılarda Arda, Belhanda, Okan, Omar ve Babel hastalıktan kurtulmuşken, Kerem, Fatih ile Emre Taşdemir’in testleri pozitif çıktı. Zorlu mücadeleden sadece birkaç gün yeni vakalar çıkması ise teknik heyetin planlarını değiştirdi. Fatih Terim kupa mücadelesinde Darıca karşısında hastalığı geçen isimlere şans verirken, geçirdikleri tedavi ve karantina döneminden dolayı beklenen verimi henüz alamadı.

Saracchi yetişecek

Ligde son üç maçında iyi futbolla 7 puan toplayan kadroyu bu sebeple değiştirmeyi düşünmeyen tecrübeli teknik adam, Emre Taşdemir’in Karagümrük karşısında forma giyemeyecek olmasından dolayı mecburi değişikliğe gidecek. Sakatlıktan yeni çıkan Saracchi’ye sol bekte görev vermeyi düşünen Fatih Hoca, Uruguaylı yıldızını maç saatinden önce son bir defa deneyecek, oynayamazsa Omar’ı, solda ise Linnes’i kullanacak. Terim, Karagümrük karşısında galibiyetten başka sonuç istemediğini söyledi.

Falcao yine yok

Adale sakatlığı sebebiyle tam 43 gündür tedavi olan Radamel Falcao, hafta içi sahada özel program eşliğinde çalışmalar başlamıştı. Ancak Kolombiyalı yıldızın Karagümrük maçında da forma giymeyeceği belirtildi. Karşılaşmada forvette yine Diagne yer alacak.