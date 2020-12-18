Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üç büyüklerin arasında kupada zorlanmayan tek takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sahasında ağırladığı 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu rahat geçti. İlk yarıda rakibini neredeyse kendi yarı sahasından çıkarmayan Sergen Yalçın'ın talebeleri, Güven Yalçın'ın penaltı kaçırmasına rağmen soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Oğuzhan'dan asist

Kartal'ın yeni transferlerinden Atakan Üner performansıyla göz doldururken, ikinci golün de pasını verdi. Ligde ilk 11'de fazla şans bulamayan Oğuzhan Özyakup üçüncü golün asistini yaptı ve 10 resmî maç sonra skora katkıda bulunmuş oldu. Sergen Yalçın fark üçe çıkınca Hasic, Kartal Yılmaz ve Serdar Saatçi'yi oyuna aldı.

Tur ve moral

Bitime 10 dakika kala Mertcan Çam'ın fileleri havalandırması Tarsus İdman Yurdu'na teselli oldu: 3-1. Beşiktaş bu skorla kupada tur atlayıp pazar günkü BB Erzurumspor maçı öncesi moral depolarken, Sergen Yalçın da az forma şansı bulan oyuncuların maç kondisyonunu arttırmış oldu.

Hakkımızı savundum!

VAR'a baksınlar dedim

Alanya maçı sonrası MHK'ya, "Hakemleriniz berbat" dediği için dün PDFK'dan 36 bin lira ceza alan Beşiktaş çalıştırıcısı Sergen Yalçın, "Sportmenliğe aykırı konuşmuşum. Hakkımızı savunmayalım mı? Bizim oynadığımız maçlarda VAR ile verilenlere bir baksınlar, ben sadece bunu söylüyorum. Bunun neresi sportmenlik dışı" derken, Tarsus karşılaşması için de, "İyi bir kadroyla çıktık maça. Ben bireysel performanslardan memnunum. Oyuncular istekli, arzuluydu, iyi görüntü sergilediler" dedi.

Vida geri döndü

Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida, ligde 7. haftada oynanan G.Antep maçı sonrası ilk defa forma giydi. Tecrübeli futbolcu Tarsus İdman Yurdu maçına ilk 11'de başlayarak, 41 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.

ÇEYREK FİNAL İÇİN

Kupada kura günü

∂ Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri bugün 14.30’da çekilecek kurayla belirlenecek. Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021’de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

LARIN: İYİ BİR TAKIMIZ

İkinci forvet gibiyim

∂ Dün golünü atan Cyle Larin, "İyi bir takımımız var, başarılı gitmeyi hedefliyoruz. Ligde her maç önemli, kupayı da kazanmak istiyoruz" derken kanatta görev alması için de, "İkinci forvet gibi oynuyorum ve bu da savunulması zor bir durum oluşturuyor" sözlerini kullandı.

14 maçta 24 gol yedi

Beşiktaş bu sezon savunmada sıkıntılar yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip dün 14. resmî maçında 24. golü kalesinde gördü. Süper Lig'deki 11 maçta 19 gole engel olamayan Kara Kartallar, Avrupa kupasında 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol yedi.

Şampiyonluk istiyorum

Beşiktaş'ın sol beki Rosier, "Çok mutluyum, kariyerimin ilk golünü Beşiktaş ile attığım için" derken, sezon sonunda bitecek kiralık anlaşması için de, "Şu anda kalıp kalmayacağım belli değil. Tek düşüncem Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamak" sözlerini kullandı.