Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor’a elenerek ligden sonra kupaya da erkenden havlu atan Trabzonspor’da fatura üç oyuncuya kesildi. Kupa maçı sonrası yönetime bir rapor sunan teknik direktör Abdullah Avcı, Bilal Başaçıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabete’den memnun olmadığını söyleyince bu oyuncular kadro dışı bırakıldı.

Ağaoğlu'na 'istifa' çağrısı

Trabzonspor’da Newton’un gönderilmesinin ardından Avcı ile yakalanan rüzgâr da çabuk dindi. Yerel medya, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu hedef tahtasına koyarken “Vakit tamam, haydi başkan!” manşetlerini attı, “Utanç gecesi” ifadelerini kullandı. Taraftarlar da sosyal medyada yönetime istifa çağrısında bulundu.

Gözler ara transferde

Trabzonspor'da artık gözler ara transfere çevrildi. Yönetimle görüşen Abdullah Avcı'nın takıma takviye istediği, yerine getirilmemesi durumunda görevini bırakacağını söylediği öğrenildi.