Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçen haftayı BAY geçen Galatasaray, zirvedeki rakiplerinin puan kayıplarından sonra liderlik için iştahı kabarmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Fatih Terim son üç lig maçında etkili oynayan ve yedi puan kazanan kadrosunu mecburi değişiklikler dışında koruyarak Karagümrük karşısına çıkmayı tercih etmişti. Son haftaların yıldızları dün gece âdeta kayıpları oynayınca mağlubiyet neredeyse kaçınılmaz olmuştu.

Sanki başta takım

Maçta Ndao gol perdesini açtı, Diagne penaltıdan eşitliği getirdi ama uzatma bölümünde son sözü Mevlüt söyledi: 2-1. Kayseri, Rize ve Hatay maçlarına bakıldığında Galatasaray maç başına yirminin üzerinde şut çekmiş ve sekiz defa rakip fileleri havalandırmıştı. Dün gece ise sahada sanki başka bir takım vardı. Karagümrük’ün açık, hücumu düşünen bir oyun oynamasına rağmen sarı kırmızılılar on dört şut bulabildi. Bu pozisyonların hiçbirinde de kaleyi tutturamadı.

Disiplin kalmadı

İkinci 45’e Karagümrük golle başladı. Santradan sonra Linnes, Alpaslan’ın çizgiye inişini seyretti. Arka direğe açılan ortada da Saracchi, Ndao’yu kaçırınca gol geldi. Bu andan sonra Cimbom can havliyle ataklar yaparken, oyun disiplininden tamamen koptu. Buna rağmen penaltı dışında net fırsatlar bulamazken, Karagümrük her fırsatta yakaladığı kontratakların sonucunda ikinci golü bulup üç puanı aldı.

Aslan kaleyi bulamadı

Futbola bak!

∂ Galatasaray’ın Karagümrük maçına hakem kararları ve diyalogları damga vurdu ama sarı-kırmızılılar adına istatistikler inanılmaz boyutlardaydı... Bir anlamda Aslan tanınmaz hâldeydi. İlk devre isabetli ortası olmayan Cimbom’un kaleyi bulan tek şutu Diagne’nin penaltısı. Onun dışında yedi şutta sıfır isabet var.

Penaltı zengini

Ve ayrıca Galatasaray, 90 dakikalık dilimde 18 ortadan da sadece bir tanesinde hedefi bulmuş. Aslan’ın tek iyi olduğu rakamlar ise rakibe göre yüzde 55 topla oynaması ve 315 pas başarısı. Bu arada Karagümrük maçında da nokta atışı yapan Cimbom, ligde en fazla penaltı golü atan (altı) takım durumunda.

Devamı gelecek

Uzatmalarda orta sahadan aldığı topla ilerleyen ve noktayı koyarak galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç: Bugün kazanmak çok önemliydi. Gol atmam da benim adıma önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum. İnşallah gollerin devamı gelecek.

SÜLEYMAN HURMA:

Stresten fazla sevinemedik

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma: Günün sonunda mutluyum ama çok zor, stresli, gergin, galibiyet sevincini yaşayamayacağım bir maç oldu. Özellikle son dönemlerde sadece bize değil birçok takıma karşı sahada olan yanlışlıklar, VAR odasında olan yanlışlıklar düzeltilir diye umut ediyorum. Aksi taktirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz.

MAÇ SONUNDA

Marcao’ya kırmızı

∂ Tansiyonun hiç düşmediği maçta Marcao da kızardı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, bitiş düdüğü sonrası rakip oyuncu ile tartışan G.Saraylı oyuncuya direkt kırmızı gösterdi. Marcao iki maç ceza alırsa Göztepe ve Trabzon maçlarında yok.

DÖRT MAÇTA ALTI GOL

Diagne’nin boşu yok

∂ Performansı sürekli eleştirilen Mbaye Diagne, Süper Lig'de üst üste 4. maçında da gol attı. Konya’ya bir, ardından Rize’ye üç gol atan ve Hatay ağlarını da bir kez havalandıran Senegalli, dün de Fatih Karagümrük filelerini (penaltı) havalandırdı.

ÜÇ MAÇ SONRA...

Cimbom’un kalesi düştü

∂ Ligin 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 yenen Galatasaray, kupada da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmiş ve kalesinde gol görmemişti. Aslan dün Fatih Karagümrük’ten iki gol birden yedi.