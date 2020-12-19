Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, verdiği ve vermediği kararlarla tepki çekti. Özellikle ikinci yarıda ise tansiyon çok yüksekti. Tepkiler ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in atılmasına kadar gitti. Tecrübeli teknik adam ilk tepkisini ilk devre verilmeyen bir ofsayt pozisyonu sonrası gösterdi. 69’da ise Oğulcan Çağlayan’a yapılan müdahale sonrası sarı-kırmızılılar, faul beklerken Arda Turan şiddetli itirazdan sarı kart gördü, Teknik Direktör Fatih Terim ise kırmızı kartla atıldı.

3-6 maç arası ceza!

Kart sonrası hakemi sinirli şekilde alkışlayan Terim’in Öğretmenoğlu’na “Sen nasıl hakemsin! Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen bekçi bile olamazsın. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkse Fatih Hoca’yı attım diye terbiyesiz, ahlaksız” dediği duyuldu. Çok sinirli olan tecrübeli teknik adam mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etti. Terim’e sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı sözlerinden dolayı 3 ile 6 müsabakadan men veya 21 ile 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilmesi bekleniyor.

Kulübelere bakılmalı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, “Maçtan çok hocamızın atılması konuşulacak. Bence hocamızın atılmasıyla ilgili yapılacak olan yorumları, diğer maçlara bakarak, diğer takımların kulübelerine bakarak yorumlamalarını istiyorum. Atılacak bir pozisyon değildi” dedi. Şahin, Karagümrük’ü ise tebrik ettiklerini söyledi.

ATILAY CANEL:

Baştan sona üstündük

∂ F. Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Oyunun böyle olacağını daha önce biliyorduk. Bizim için iyi bir netice oldu. Oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kazandığımız için sevinçliyiz.

İKİNCİ YARILARA GÖRE

Ndao’dan en erken gol

∂ Fatih Karagümrük’te Alassane Ndao, bu sezon Süper Lig’de bir ilke imza attı... İstanbul ekibinin yıldızı, ikinci yarının 15’inci saniyesinde rakip fileleri havalandırarak bu dilimde en erken golü kaydeden isim olarak kayıtlara geçti.