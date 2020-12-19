Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13.dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraza inen Djininy'in vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

22.dakikada Marlon'un pasıyla topla buluşan Flavio'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

24.dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Djaniny'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Gökhan tehlikeyi önledi.

25.dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme önünü açıp vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top direkten kornere çıktı.

35.dakikada Marlon'ın ceza sahası sol çaprazında Michalak'ı düşürmesi sonucu hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

36.dakikada penaltı atışını kullanan Skoda'nın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top ağalarla buluştu. 0-1

45.dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası içine gönderdiği topa bekletmeden vuran Skoda'nın şutu direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

53. dakikada Emir Dilaver'in ceza sahası içinde Ekuban'a müdahalesini hakem Ali Şansalan penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

65. dakikada Marlon'un pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Djaniny, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şık bir çalım sonrası meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-1

80. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.