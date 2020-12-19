Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımlanan geçmiş olsun mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.