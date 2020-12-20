Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın, Karagümrük yenilgisi pahalıya patladı. Takım hem şampiyonluk yolunda büyük yara aldı hem de gördüğü kırmızı kartlarla darbe yedi. Maçta bir pozisyonda hakemin ‘devam kararına’ sinirlenerek müsabakanın hakemine “Sen nasıl hakemsin, bekçi bile olamazsın, futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkese Fatih Hoca’yı attım diye ahlaksız, terbiyesiz” gibi sözler sarf eden Terim’e Futbol Disiplin Talimatlarına göre “Kişilik haklarına saldırı ve hakaretten” en az iki maç ceza gelecek.

Sahaya inmesi hata

Ancak kırmızı kart gördüğü hâlde, maçın ardından sahaya inen Terim’in cezası katlanacak. Disiplin Talimatının 50. Maddesinde ‘Tedbir kararına uymayanlarla’ ilgili olarak 4-12 maç arasında ceza öngörülüyor. Bu durumda ‘en alt’ seviyeden ceza gelse bile Terim’in toplam 6 maç cezayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Şimşek 7 maç almıştı

2015 yılında Antalyaspor'un başında bulunan Yusuf Şimşek, benzer durumda hakaret ve tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle 7 maç ceza almıştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte rakip oyuncuyu fiili müdahalesinden dolayı kırmızı kart gören Marcao’ya da 3 maç ceza gelebileceği belirtildi.

Terim cezaya alışık

Fatih Terim, 2012-2013 sezonunda Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin maçı sonrası 9 maç tribüne çıkma cezası aldı. Terim 12 maç cezanın 9'unu o sezon çekmişti. Terim ayrıca 2018 yılında Fenerbahçe derbisinden sonra da toplam 10 maç ceza almıştı.

Formsuz hakem istemiyoruz

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Oynanan her müsabakada hakemler maçın önüne geçmekte. Bize zarar veriyorlar, formsuzlar. TFF'yi uyarıyorum, ilgili kurumlarını uyarsınlar. Bize karşı çok cesaretliler hakemler ama rakiplere değiller. Formsuz hakemleri bize vermeyin" açıklaması yaptı.

Aslan durmadı

Karagümrük’e yenilen Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Fatih Terim’in önderliğinde gerçekleşen antrenmanda, maçta oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular çift kalede taktik çalıştı.

Karantinadan maça

Tartışmalı maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, 11. haftadaki Beşiktaş-Kasımpaşa maçında VAR’da görev yapmıştı. Öğretmenoğlu’nun maçtan sonraki gün yani 5 Aralık'ta Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Süreci ağır geçirdiği biliniyor. Ancak MHK, 18 Aralık'taki Karagümrük-Galatasaray maçına tayin etti. Testi negatife dönmüş olsa bile 42 yaşındaki bir hakemim antrenman yapamadan böylesine zorlu bir maça verilmesi özensiz bir tayin olarak gözüktü.

Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay kim? Yaklaşık iki ay önce 10 Ekim'de Galatasaray ile Ümit Millî Takım arasında Florya’da yapılan hazırlık maçının hakemi. O maçta Galatasaraylı Marcao'nun millî oyuncu Halil İbrahim Dervişoğlu’na tokat attığı ve maçın bu yüzden yarıda kaldığı, hakemin bunu rapor etmediği iddiaları günlerce konuşulmuştu. Tokat olayı yalanlansa da görüntülerin yayınlanmaması ‘olayın üstü kapatılıyor’ yorumlarını getirmişti.