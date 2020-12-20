Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Evinde dökülen, deplasmanda döktüren Fenerbahçe, bu sezon en az yenilen, iç sahada son mağlubiyetini geçen sezonun 18. haftasında sarı-lacivertlilerden alan Gaziantep’e konuk oldu. Altay’ın yokluğunda kale Oytun’a kalsa da Fenerbahçe. Malatya şokunu 3 puanla unutmak istiyordu. Ancak istemek kazanmak için yeterli değildi, özellikle de Gaziantep karşısında.

Tisserand farkı!

Beklerini değiştiren Erol Bulut, taktiğe dokunmamış, Fenerbahçe yine vites atmayı başaramamıştı. Son 21 maçında skor üretmeyi başaran Şumudica’nın öğrencileri ise hızlı ve hırslıydı. Üstüne bir de Tisserand performansı (!) eklenince sonuç sürpriz olmadı. Mert Hakan ve Ozan’ın Ferdi ve Cisse’yle kayıpları oynaması da Gaziantep’in ekmeğine yağ sürdü.

Çabalar yetmedi

Henüz 10. dakikada Oytun’un tecrübesizliğiyle zemin hazırladığı gole Fenerbahçe, Pelkas’la cevap verdi. Ama ilk yarı boyunca oyunun hakimi ev sahibiydi ve Tisserand'ın evlere şenlik penaltısında Maxim’in vuruşuyla soyunma odasına haklı bir üstünlükle gitti. İkinci yarıda Fenerbahçe gol için çok uğraştı ama önce direğe, sonra kıldan ince ofsaytla takıldı. Kenan Özer muhteşem bir frikikle Fenerbahçe’nin ilk dış saha yenilgisini perçinledi.

NOVAK: SAHADA PROBLEM VAR

Video izlemeliyiz!

∂ Dün on birde oynayan ve ilk asistini yapan Filip Novak, "Tekrar özgüvenimizi kazanmamız gerekiyor" derken, "Video odasında daha fazla vakit geçirmeli, daha iyi çalışmalıyız. Aslında çok iyi çalışıyoruz. Çalışmaları saha içerisinde gösteremiyoruz" sözlerini kullandı.

FRİKİK GOLCÜSÜ KENAN ÖZER

Barajı yanlış kurdular

∂ Maçın son golünü atan G.Antepli Kenan Özer, "Çok mutluyuz. Biraz geç oyuna alındım ama Rabbim gol atmayı nasip etti. Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu (Ozan Tufan) kısaydı" dedi.

PELKAS CEZALI

Artık bir yol bulmalıyız

∂ Dün gördüğü sarı kartla F.Bahçe'nin Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Pelkas, "Takım durumu iyi değil" vurgusu yaparken, "Konuşma zamanı değil, çalışma zamanı. Daha fazla savaşma zamanı. Taraftarlar çok mutsuz. Artık bir yol bulmalıyız" dedi.

SUMUDICA MEMNUN

Yüreğimizle oynadık

∂ G. Antep Teknik Direktörü Sumudica, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Saha yürekleri ile oynayan oyuncularımız vardı. Agresiftik sahada. Evimizde 350 gündür kaybetmiyoruz. Benim akrabam bile olsa sahaya çıkan, ona karşı kazanmak için çıkacağım" açıklaması yaptı.

Acı çekiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından üzgündü. "Bir golümüz verilmedi, bir de penaltımız" diyen Bulut, "Gerçekten sormak istiyorum. VAR’daki çizgileri kim çiziyor? Avrupa'da en çok penaltı veren defansa sahibiz. Daha dikkatli olmalıyız. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz" şeklinde konuştu. Erol Hoca, taraftarın istifa isteğiyle ilgili soruya da, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var. Bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız” karşılığını verdi.