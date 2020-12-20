Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'in 14. haftasında zirve mücadelesi veren takımlar Tottenham ile Leicester City, Tottenham Hotspur Stadı'nda karşılaştı.

Konuk takım, 45+4. dakikada Jamie Vardy'nin penaltıdan ve 59. dakikada Toby Alderweireld'in kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolculardan Cengiz Ünder, karşılaşmada yedek beklerken sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.

Bu galibiyetle puanını 27 yapan Leicester City, ligde lider Liverpool'un 4 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Üç maçtır galip gelemeyen Tottenham ise 25 puanla 4. sırada kaldı.