Süper Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu maçta attığı 2 golle krallık yarışında zirveye yükseldi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10. karşılaşmasına çıkan ve 8 kez fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar; Loic Remy, Adem Büyük, Davidson ve Diagne gibi rakiplerini geride bırakarak gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı. 6. haftada Denizlispor deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Aboubakar, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında ise sessiz kalmıştı. 9. haftada Başakşehir’e attığı golle yeniden gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında 2 gol atarak galibiyette başrol oynamıştı. Kasımpaşa ve Alanyaspor filelerini de havalandırmayı başaran Aboubakar, BB Erzurumspor önünde 59. dakikada penaltıdan gol perdesini açarken, 71. dakikada da takımının 4. golüne imza atarak ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti ve krallık yarışında zirveye çıktı.
Aboubakar, krallıkta zirveye çıktı
20.12.2020 - 21:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor filelerini 2 kez havalandırdı ve 8 golle krallık yarışında zirveye yükseldi.
Etiketler : Aboubakar,beşiktaş,erzurumspor,
754412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/754412.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
13
8
2
3
14
26
02
GALATASARAY A.Ş.
12
7
2
3
11
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
13
7
2
4
4
23
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12
5
6
1
5
21
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
12
6
3
3
-1
21
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
13
5
5
3
6
20
07
YENİ MALATYASPOR
12
5
4
3
3
19
08
BEŞİKTAŞ A.Ş.
11
6
1
4
2
19
09
GÖZTEPE A.Ş.
13
4
6
3
5
18
10
KASIMPAŞA A.Ş.
13
5
3
5
-1
18
11
TRABZONSPOR A.Ş.
13
4
5
4
-2
17
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
13
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
4
3
5
-3
15
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
12
3
5
4
-4
14
16
GENÇLERBİRLİĞİ
12
3
3
6
-8
12
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
11
2
5
4
-3
11
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
19
MKE ANKARAGÜCÜ
12
2
3
7
-6
9
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
2
3
7
-10
9
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
12
2
3
7
-10
9
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
18.12.2020 19:00
Karagümrük 2 - 1 Galatasaray
19.12.2020 13:30
Göztepe 0 - 1 Atakaş Hatayspor
19.12.2020 16:00
Trabzonspor 2 - 1 Rizespor
19.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 0 Kasimpaşa
19.12.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Fenerbahçe
20.12.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Ankaragücü
20.12.2020 16:00
Denizlispor 1 - 0 Alanyaspor
20.12.2020 19:00
Beşiktaş - Erzurumspor
21.12.2020 19:00
Konyaspor - Sivasspor
21.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
02
TUZLASPOR A.Ş.
13
8
3
2
6
27
03
ALTINORDU
14
8
3
3
5
27
04
ALTAY
14
8
2
4
13
26
05
GİRESUNSPOR
14
7
5
2
6
26
06
YILPORT SAMSUNSPOR
14
6
6
2
5
24
07
ADANA DEMİRSPOR
13
6
4
3
10
22
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
12
6
3
3
7
21
09
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
15
4
5
6
-7
17
12
MENEMEN SPOR
14
3
6
5
-4
15
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
13
3
4
6
-2
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
11
3
3
5
-1
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
19.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balikesirspor
19.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Ankaraspor
19.12.2020 16:00
Eskişehirspor 2 - 2 Menemen Spor
19.12.2020 19:00
Altay 2 - 1 Akhisarspor
20.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 1 - 0 Adanaspor
20.12.2020 19:00
Istanbulspor - Bursaspor
21.12.2020 16:00
Yilport Samsunspor - Beypiliç Boluspor
21.12.2020 18:00
Adana Demirspor - Tuzlaspor A.ş.
21.12.2020 19:00
Giresunspor - Altinordu