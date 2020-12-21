Fransa Ligue 1’in 16. haftasında bugün oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı. Rennes’in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Lorient-Rennes maçının ardından üzerine projektör düşen görevli hayatını kaybetti
21.12.2020 - 00:22 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 00:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Ligue 1’de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı düştü. Görevli hayatını kaybetti.
Etiketler : Lorient-Rennes,maç,projektör,
754438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/754438.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
13
8
2
3
14
26
02
GALATASARAY A.Ş.
12
7
2
3
11
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
13
7
2
4
4
23
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12
5
6
1
5
21
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
12
6
3
3
-1
21
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
13
5
5
3
6
20
07
YENİ MALATYASPOR
12
5
4
3
3
19
08
BEŞİKTAŞ A.Ş.
11
6
1
4
2
19
09
GÖZTEPE A.Ş.
13
4
6
3
5
18
10
KASIMPAŞA A.Ş.
13
5
3
5
-1
18
11
TRABZONSPOR A.Ş.
13
4
5
4
-2
17
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
13
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
4
3
5
-3
15
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
12
3
5
4
-4
14
16
GENÇLERBİRLİĞİ
12
3
3
6
-8
12
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
11
2
5
4
-3
11
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
19
MKE ANKARAGÜCÜ
12
2
3
7
-6
9
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
2
3
7
-10
9
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
12
2
3
7
-10
9
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
18.12.2020 19:00
Karagümrük 2 - 1 Galatasaray
19.12.2020 13:30
Göztepe 0 - 1 Atakaş Hatayspor
19.12.2020 16:00
Trabzonspor 2 - 1 Rizespor
19.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 0 Kasimpaşa
19.12.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Fenerbahçe
20.12.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Ankaragücü
20.12.2020 16:00
Denizlispor 1 - 0 Alanyaspor
20.12.2020 19:00
Beşiktaş - Erzurumspor
21.12.2020 19:00
Konyaspor - Sivasspor
21.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
02
TUZLASPOR A.Ş.
13
8
3
2
6
27
03
ALTINORDU
14
8
3
3
5
27
04
ALTAY
14
8
2
4
13
26
05
GİRESUNSPOR
14
7
5
2
6
26
06
YILPORT SAMSUNSPOR
14
6
6
2
5
24
07
ADANA DEMİRSPOR
13
6
4
3
10
22
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
12
6
3
3
7
21
09
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
15
4
5
6
-7
17
12
MENEMEN SPOR
14
3
6
5
-4
15
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
13
3
4
6
-2
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
11
3
3
5
-1
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
19.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balikesirspor
19.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Ankaraspor
19.12.2020 16:00
Eskişehirspor 2 - 2 Menemen Spor
19.12.2020 19:00
Altay 2 - 1 Akhisarspor
20.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 1 - 0 Adanaspor
20.12.2020 19:00
Istanbulspor - Bursaspor
21.12.2020 16:00
Yilport Samsunspor - Beypiliç Boluspor
21.12.2020 18:00
Adana Demirspor - Tuzlaspor A.ş.
21.12.2020 19:00
Giresunspor - Altinordu