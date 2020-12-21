Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı’nın gelmesiyle bordo mavililer toparlama dönemine girmişti. Ancak eksik olan bir şeyler de vardı. Taraftar mutlu değildi ve kupadan elenmenin ardından yönetim de sert eleştirilerden nasibini almıştı. Karadeniz derbisinde Rize’yi deviren Trabzonspor camianın uzun süredir özlemle beklediği iyi ve keyif veren futbollarından birini sergiledi.

Kısa sürede toparladı

Tabii ki burada Nwakaeme ve oyuna sonradan giren Yusuf Sarı etkisini unutmamak gerek. Kupadan elenme Avcı için negatif bir durum olarak başa yazılırken ligdeki görüntü çok ama çok farklıydı. Beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alındı. Avcı öncesi çok gol yiyen (Sekiz maçta 15 gol) takım en gaz gol yiyen (son beş maçta iki gol) ekip oldu.

FLAVIO’DAN MESAJ:

Savaşımız sürecek

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Flavio, Rize galibiyetinin önemine vurgu yaparak “İnanarak çalışmaya devam ediyoruz. Gelişim gösteren bir takımız ve daha fazlası için sahada savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Sırada Hatay var

Çaykur Rize galibiyetini unutan ve rotasını yarın oynayacağı Hatay maçına çeviren bordo-mavililer, Avcı dönemindeki yenilmezlik serisini devam ettirme düşüncesinde.