Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in PSG ile dün akşam TSİ 23:00'te başlayan maçını ''Yusuf Yazıcı'nın maçı var, onu bekliyorum'' diyen minik bir taraftar henüz ilk yarıda uykusuna yenik düştü.

"SEN UYKUNDAN OLMA GÜZEL ÇOCUK"

Bunun üzerine Yusuf Yazıcı, Twitter'dan küçük hayranını unutmadı ve kendisine yapılan bu paylaşımı alıntılayıp, ''Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçları olduğunda ben sana haber veririm onları izlersin." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.