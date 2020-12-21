Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 10. haftasında Hüseyin Çimşir’i takımın başına getiren B.B. Erzurumspor, genç hocayla çıktığı 4 lig maçını da kaybederken, bu maçlarda gol de bulamadı. Çimşir en son Beşiktaş deplasmanında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Erzurumspor'da Çimşir'in yerine düşünülen isim ise şuan için Hikmet Karaman.