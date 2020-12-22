Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezonun en farklı galibiyetini BB Erzurumspor karşısında alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın etkileri her geçen hafta daha da belirginleşiyor. Puan kaybettiği maçlarda bile sonuna kadar savaşan bir Beşiktaş var artık. Covid-19, sakatlıklar ve cezalılar yüzünden sezona çok sıkıntılı başlayan tecrübeli çalıştırıcının gemiyi fırtınalı günlerden sağlam bir şekilde çıkarmasının arkasında çok özel genetik dokunuşlar bulunuyor.

Genç kaleci ısrarı

Futbolcularının öncelikle Beşiktaş'ı iyice tanımasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, hazırlattığı özel videolarla ‘Baba Hakkı’, ‘Süleyman Seba’ ve ‘Şerefli ikincilikler’ gibi konuları futbolcularının öğrenmesini sağladı. Hiç çekinmeden kaleyi genç Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'a teslim etti. Hatta eleştiriler gelince bile "Kaleci transferi yapmayacağız" diyerek oyuncularına öz güven, altyapıdan yetişenlere de cesaret verdi.

Bir aile sinerjisi

Maç öncesi ve sonralarında dobra tavrından taviz vermeden Beşiktaş'ın haklarını savunan Sergen Yalçın, kondisyonerine kadar kulübü en az taraftar kadar seven isimleri ekibine topladı ve 'Aile takımı' sinerjisi sağladı. Forma adaleti de getiren Sergen Hoca, bencil davranan isimleri ya kadro dışı bırakarak ya kulübeye ya da tribüne göndererek 'Bu formayı takım için oynayan giyer" anlayışının yerleşmesini sağladı.

VIDA'NIN BÜYÜK SEVİNCİ

"Kariyerimin en güzel golü"

Ligde dört hafta sonra formasına kavuştuğu Erzurum maçında fantastik bir gol atan Domagoj Vida, sosyal medyadan sevincini paylaştı. Hırvat stoper, "Müthiş galibiyetimize kariyerimin en güzel golünün atarak katkıda bulunmak harikaydı. Umarım siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır" ifadelerini kullandı.

Tam gaz mesai

Sezonun en farklı galibiyetini BB Erzurum karşısında alan Beşiktaş perşembe günü ligde oynayacağı A.Gücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dünkü çalışmaya tedavileri devam eden Gökhan Töre, Ljajic, Utku Yuvakuran ve Erdoğan Kaya katılmadı.

BEŞİKTAŞ-G.SARAY

Dev maç 17 Ocak'ta

TFF, Süper Lig'de önümüzdeki altı haftanın programını açıkladı. 19. haftada yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 17 Ocak Pazar günü oynanacağı duyuruldu. Vodafone Park'taki maç 19.00'da başlayacak.

Ersin'e özel ödev

Teknik direktör Sergen Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu'nun antrenmanlarda daha fazla uzun mesafe vuruşu çalışmasını istedi. Genç eldiven, görev aldığı son iki maçta kendisine verilen geri paslarda hatalı vuruşlar yapmıştı.