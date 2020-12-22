Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fenerbahçe’deki sorunun sebebi araştırılırken, ortaya bazı futbolcuların Teknik Direktör Erol Bulut’u sabote ettiği yönünde çok ağır bir iddia atılmıştı. Ancak Sportif Direktör Emre Belözoğlu kesin bir dille bu ithamın gerçek dışı olduğunu ifade etti. Belözoğlu, “Futbolcuların hocayı satma gibi bir durum imkânsız. Kimse öyle bir şeye cesaret edemez. Bir kere her şeyin başında ben varım. Benim olduğum yerde kimse buna cüret dahi edemez” çıkışıyla iddiaları yalanladı.

Hedef üç maçlık seri

Bu arada yoğun eleştirilere ve istifa haberlerine kulaklarını tıkayan Erol Bulut da takımın çıkış reçetesini belirledi. Tamamen işine motive olan Erol Hoca, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanya maçlarında seri hedefi koyarak, “Bu karşılaşmaları kazanıp kayıplarımızı telafi edebiliriz” dedi. Eksiklerin arkasına sığınmayacaklarını vurgulayan Bulut, “Sahaya 11 kişi çıkacağız ve F.Bahçe gibi oynadığımız takdirde kazanacak güce sahibiz. Mücadeleyi asla bırakmayacağız” diyerek iddiasını ortaya koydu.

SOSA BEKLEYİŞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep’te riske etmediği Sosa’yı, Medipol Başakşehir maçında dümene geçirmeyi planlıyordu. Ancak tangocu, kasık ağrısı sebebiyle dünü tedaviyle geçirdi. Sosa’nın durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

TEPETAKLAK OLDU

İstatistikler dibe vurdu

∂ İlk 7 haftada aldığı 5 galibiyet, 2 beraberlikle son yılların en iyi performansına imza atan Fenerbahçe, son 6 haftada 4 mağlubiyet, 2 galibiyette kalınca istatistikler altüst oldu. Sarı-lacivertliler, 13. hafta itibarıyla son 28 yılın en kötü ikinci performansına imza attı. Daha kötüsü 2018-19’daki 6 mağlubiyetli dönemdi.

BEKLERDEN MEMNUN

Aslar yine kulübede

∂ Erol Bulut, Gaziantep’te ilk 11’de görev verdiği Nazım ile Novak’ın performansından memnun kaldı. Bulut’un Başakşehir karşısında yine bu iki oyuncuyu as kadroda sahaya sürüp, Gökhan ile Caner’i yedek soyundurması bekleniyor.

İYİLEŞEN KİMSE YOK

Başakşehir'e bilenen F.Bahçe’de Lemos, Valencia, Perotti ve Samatta bireysel çalışmalara devam ederken, Tolga Ciğerci’nin de tedavisi sürüyor. Cezalı Pelkas'la birlikte bu oyuncular maçta oynayamayacak. Öte yandan Başakşehir'de de dün yapılan testlerde bir oyuncuda virüse rastlandı.