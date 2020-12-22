Barcelona, Juventus, Roma, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi birçok kulübün dahil olduğu ve Socios.com tarafından hayata geçirilen taraftar tokenlarına büyük ilgi duyuldu. Üretilen dijital varlıklar 3 dev borsada listelenirken, Paris Saint-Germain ve Juventus 24 saatte gerçekleşen 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı. Aynı zamanda bu listelemeyle liglerinin son şampiyonları Paris Saint-Germain ve Juventus, Paribu'da listelenen Türk kulüpleri Galatasaray ve Trabzonspor'un arasına katılmış oldu. 2 dev kulübün taraftar tokenları Türk Lirasıyla ilk kez işlem gördü. İşlemler sonucunda Juventus 9.2 milyon dolar, Paris Saint-Germain 6 milyon dolar, Trabzonspor 2.1 milyon dolar, Galatasaray da 1.8 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. Chiliz ve Socios.com Kurucu ve CEO’su Alexandre Dreyfus konuyla ilgili olarak, "Bu bizim için büyük bir gelişme ve dünyanın önde gelen spor organizasyonlarının kendi tescilli dijital varlıklarının en büyük küresel borsalarda listelendiği yeni bir trendin başlangıcı. Bu gelişme ile çok daha fazla görünürlük, likidite ve hacim sağlayacağız. Bu yeni trend, dünyanın en büyük spor organizasyonları yakın gelecekte taraftar tokenları listelendikçe hız kazanacak. Önümüzdeki yıllarda, bu dijital dönüşüm vizyonumuza ve küresel taraftar etkileşimi ve gelir elde etme ekosistemimize spor ve eğlence sektöründen çok daha fazla ortak katarak daha da büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain ve Juventus rekor kırdı
22.12.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, taraftar tokenlarıyla büyük gelir elde ederken, Türkiye'de de Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi ekipler, bu borsaya dahil olmuştu. Paris Saint-Germain ve Juventus, 24 saatte ulaştıkları 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle, bu alanda rekor kırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Paris Saint Germain,Juventus,ekonomi,
754797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/754797.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
13
8
2
3
14
26
02
GALATASARAY A.Ş.
12
7
2
3
11
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
13
7
2
4
4
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
12
7
1
4
6
22
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12
5
6
1
5
21
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
12
6
3
3
-1
21
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
13
5
5
3
6
20
08
YENİ MALATYASPOR
12
5
4
3
3
19
09
GÖZTEPE A.Ş.
13
4
6
3
5
18
10
KASIMPAŞA A.Ş.
13
5
3
5
-1
18
11
TRABZONSPOR A.Ş.
13
4
5
4
-2
17
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
13
4
5
4
-2
17
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
12
4
3
5
3
15
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
4
3
5
-3
15
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12
3
5
4
-2
14
17
GENÇLERBİRLİĞİ
12
3
3
6
-8
12
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
12
2
4
6
-8
10
19
MKE ANKARAGÜCÜ
12
2
3
7
-6
9
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
12
2
3
7
-10
9
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
13
2
3
8
-14
9
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
22.12.2020 16:00
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
22.12.2020 19:00
Galatasaray - Göztepe
23.12.2020 16:00
Erzurumspor - Denizlispor
23.12.2020 16:00
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
23.12.2020 19:00
Kasimpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
23.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Başakşehir
24.12.2020 16:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
24.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Konyaspor
24.12.2020 19:00
Ankaragücü - Beşiktaş
24.12.2020 19:00
Rizespor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
15
8
5
2
8
29
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
03
YILPORT SAMSUNSPOR
15
7
6
2
6
27
04
TUZLASPOR A.Ş.
14
8
3
3
4
27
05
ALTINORDU
15
8
3
4
3
27
06
ALTAY
14
8
2
4
13
26
07
ADANA DEMİRSPOR
14
7
4
3
12
25
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
13
6
4
3
7
22
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
15
4
5
6
-7
17
12
MENEMEN SPOR
14
3
6
5
-4
15
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
14
3
4
7
-3
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
11
3
3
5
-1
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay - Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor - Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor - Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor - Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor