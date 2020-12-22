Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan PFDK kararları şu şekilde:

"Gaziantep FK'nın, 13.12.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-Gaziantep FK Süper Lig müsabakasında, kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Hatayspor Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Bayram Levent Keser'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Hatayspor Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Hatayspor Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü sporcusu Gökhan Karadeniz'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü sporcusu Gökhan Karadeniz'in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen'in, 15.12.2020 tarihinde oynanan Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 6.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe sporcusu Murat Paluli'nin, 15.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 8.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Turgutluspor Kulübünün, 17.12.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-Turguluspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."