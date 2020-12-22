Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe maçında takımın başında bulunmuyor. Terim, soyunma odasına ve yedek kulübesine giremediği için takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.
Deneyimli teknik adam mücadeleyi locada takip etti.
Fatih Terim’in yokluğunda takımın başında Levent Şahin
22.12.2020 - 20:00 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Terim maçı locadan takip etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe maçında takımın başında bulunmuyor. Terim, soyunma odasına ve yedek kulübesine giremediği için takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.
Etiketler : Fatih Terim,
754862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/754862.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
13
8
2
3
14
26
02
GALATASARAY A.Ş.
12
7
2
3
11
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
13
7
2
4
4
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
12
7
1
4
6
22
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12
5
6
1
5
21
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
13
5
5
3
6
20
08
TRABZONSPOR A.Ş.
14
5
5
4
-1
20
09
YENİ MALATYASPOR
12
5
4
3
3
19
10
GÖZTEPE A.Ş.
13
4
6
3
5
18
11
KASIMPAŞA A.Ş.
13
5
3
5
-1
18
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
13
4
5
4
-2
17
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
12
4
3
5
3
15
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
4
3
5
-3
15
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12
3
5
4
-2
14
17
GENÇLERBİRLİĞİ
12
3
3
6
-8
12
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
12
2
4
6
-8
10
19
MKE ANKARAGÜCÜ
12
2
3
7
-6
9
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
12
2
3
7
-10
9
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
13
2
3
8
-14
9
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
22.12.2020 16:00
Atakaş Hatayspor 0 - 1 Trabzonspor
22.12.2020 19:00
Galatasaray - Göztepe
23.12.2020 16:00
Erzurumspor - Denizlispor
23.12.2020 16:00
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
23.12.2020 19:00
Kasimpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
23.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Başakşehir
24.12.2020 16:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
24.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Konyaspor
24.12.2020 19:00
Ankaragücü - Beşiktaş
24.12.2020 19:00
Rizespor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
15
8
5
2
8
29
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
03
YILPORT SAMSUNSPOR
15
7
6
2
6
27
04
TUZLASPOR A.Ş.
14
8
3
3
4
27
05
ALTINORDU
15
8
3
4
3
27
06
ALTAY
14
8
2
4
13
26
07
ADANA DEMİRSPOR
14
7
4
3
12
25
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
13
6
4
3
7
22
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
15
4
5
6
-7
17
12
MENEMEN SPOR
14
3
6
5
-4
15
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
14
3
4
7
-3
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
11
3
3
5
-1
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay - Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor - Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor - Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor - Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor