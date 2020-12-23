Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fenerbahçe, 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

89'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Papiss Cisse'nin pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş, hızla ceza alanına girerek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluştumayı başarıyor.

84'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Caner Erkin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Luiz Gustavo'nun, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Volkan Babacan'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşuyor.

73'Medipol Başakşehir 9 kişi kalıyor! İtirazlarını sürdüren İrfan Can Kahveci, hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakılıyor.

69'Medipol Başakşehir 10 kişi kalıyor! Orta sahada sol kanat taç çizgisi yakınında yaşanan ikili mücadelede Martin Skrtel'in faulü sonrasında, Rafael Da Silva itirazları nedeniyle önce hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Ardından topa vuran Rafael Da Silva ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

60'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak Martin Skrtel'den geri geliyor. Ardından tekrar topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak bu kez Volkan Babacan'ın yanından ağlarla buluşuyor.

45'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Babacan'ın üzerine gelen istediği gibi uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Nazım Sangare, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

6'GOOOLL!!! Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Martin Skrtel'in vuruşunda top uzak kale direğinden geri geliyor. Dönen topu önünde bulan Mahmut Tekdemir'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluşuyor.