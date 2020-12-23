Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülker Stadı'nda oynanan ve 4-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından konuşan Koç, "Oyuncuların reaksiyon göstermeleri, birbirlerine inanmaları ve takım olmaları bizim için çok önemliydi. Oyuncularımız tek tek kağıt üzerinde yıldız olmuş oyuncular. Bunu ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle sahaya yansıttık ama ondan sonra aynı istikrarı koruyamadık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın Medipol Başakşehir'in eksik kalmasından önceki bölümünde de üstün bir oyun sergilediklerini dile getiren Ali Koç, şöyle devam etti:

"Geriden gelip maçı çevirmek çok önemliydi. Maç 11'e 11 iken 2-1 öne geçtik ve futbol olarak bariz üstünlüğümüzü ikinci yarıda gösterdiğimizi düşünüyorum. Pek çok açıdan bu gece bizim için çok önemliydi. Taraftarımızı üzdük ancak daha önümüzde 26 hafta var. Bizim camiamızda işler biraz kötü gitsin bazı malum kişi ve şahıslar hemen ortaya çıkıyor. Gerek sivil gerekse de medya çerçevesinde Fenerbahçe yerden yere vuruluyor. En üzüldüğüm samimi, inandığımız, yüreği Fenerbahçe ile tutuşan insanlar da bundan etkileniyor."

Fenerbahçe dışındaki camiaların maç kaybettiği zaman kendileri kadar tepki görmediğinin altını çizen Koç, "Kırılgan bir camiayız. Bunun haklı ve haksız sebepleri var. Bizim camiamızda Fenerbahçe'nin iyiliğini, başarısını isteyen taraftarlara sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de destek olmalısınız. Bu sene çok önemli, keşke statta olsaydınız ama olamıyorsunuz. Bu uzun maratonda inişli çıkışlı dönemler olacaktır. 1-2 mağlubiyetle büyük resmi unutmayın, destek olun. Sezon sonu gelince hep beraber arzu ettiğimiz, uzun zamandır beklediğimiz, hak ettiğimiz ve edeceğimiz şampiyonluğa ulaşacağız." diye konuştu.

"Bana vurun, benim için fark etmez"

Ali Koç, olumsuz sonuçların ardından taraftarların sporcuları değil kendisini eleştirmesini istedi.

Her kötü sonucun ardından oyuncuların ve teknik kadronun yerden yere vurulduğunu vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Kötü sonuçlardan sonra hocamız, oyuncularımız yerden yere vuruluyor, ciddi öz güven kaybına uğruyorlar. Takım takım olmaktan uzaklaşıyor, aile havası bozuluyor. Bana vurun, benim için fark etmez. Benim için önemli olan sporcularımız. Birine kızacaksanız bana kızın. Niyetimiz iyi, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakem standartlarından memnun değiliz"

Ali Koç, hakem standartlarından memnun olmadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmada kendileri aleyhine kararlar verildiğini aktaran Koç, "Tüm takımlar hakem performansından yakınıyorsa, burada bir problem var demektir. 'Bütün takımlar şikayet ediyorsa iyi yapıyoruz' düşüncesi doğru değil. İyi yapmıyorsunuz. TFF'ye biz mektup yazdık, gelin oturalım dedik. Hakemlik zor bir meslek. Seyircili de zordu ama seyircisiz daha da zor. Fenerbahçe'ye dönersek, lütfen biraz daha sabırlı olun, sıkınıtlı günler yaşattık biliyorum ama bu sezon üzerinde bakarsak bu kadar sakat ve sıkıntıya rağmen şu an liderin 1 puan arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Önlerinde uzun bir süreç olduğunu da hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Taraftarımızdan rica ediyorum, hemen umudunuzu yitirmeyin. Bizim için umut en önemli şey. Sahada hatalarımız oldu. Kaybetseydik 4 maç üst üste mağlubiyet olacaktı. Deplasmanda fobimiz vardı, bu sene orada iyiyiz ama şimdi de içeride fobimiz oldu. 14 günlük ara bize çok fayda sağlayacak. 2-3 güne tüm oyuncularımız dönmüş olacak ve bundan sonraki sürecin bizim için daha hayırlı olacağını düşünüyorum."

"Fenerbahçe bugün maçı bileğinin hakkıyla kazandı"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin karşılaşmayı hak ederek kazandığını ifade etti.

Bir basın mensubunun, "Kamuoyunda Fenerbahçe'nin maçı hakem sayesinde kazandığı söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Koç, şu yanıtı verdi:

"Pozisyonları tek tek incelemeden bu maç üzerinde konuşmuyorum ama genel hakem performanslarında bir sıkıntı var. Aslında Başakşehir hiç hakem konuşmadan maçı koparabilirdi. 1-0 iken pozisyonları vardı, çok şükür yararlanamadılar. Sonra biz sazı elimize aldık. İkinci yarıdan itibaren 11'e 11 iken de maçta Fenerbahçe'nin üstün bir futbolu vardı. Şöyle bir şey duyuyorum; 'Faulü yapan Skrtel'di, kart alan başka futbolcuydu' onu bilmiyorum ama öyleyse hata olmuştur. Hata konuşacaksak artısıyla eksisiyle bakarsak bu sezon geçen sezon kim daha çok hakem hatasından zarar görmüş, kim daha faydalanmış bu tartışmayı yapan herkese soruyorum. Fenerbahçe bugün maçı bileğinin hakkıyla aldı."

Ali Koç, kazandıkları bazı maçlardan sonra da hakemlerden şikayet ettiklerini hatırlatarak sözlerini tamamladı.