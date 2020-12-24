Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çakır nerede?

Dün akşamki F.Bahçe-Başakşehir maçını yöneten hakem Bahattin Şimşek'in kararları çok tartışılacak cinstendi. Beş dakika içinde Başakşehir cephesine 3 kırmızı kart birden çıkaran orta hakeme maçın ardından öfke saçan Başkan Göksel Gümüşdağ, "İlk yarıda Gustavo'ya verilecek direkt kırmızı kart var. VAR'da tecrübeli bir hakem (Cüneyt Çakır) olmasına rağmen Şimşek veremeyince oyuncularımızın psikolojisi dağıldı" sözlerini kullandı.

Hakem Buruk'u itti

"Caner diye oyuncu var, hepimiz sicilini biliyoruz, kart gösteremiyor. İrfan Can iki kelime söyleyince atıyorlar" diyen Gümüşdağ, "Rafael'e bakıyorsunuz dokunmadı bile. Sarı görüyor, 'Bana bunu niye yapıyorsun?' diyor kırmızı görüyor. 4. hakem beni itti, ben de onu ittim diyor Okan Buruk. Ben Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum. Biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, biraz şahsiyeti varsa gece uyku uyuyamaz" şeklinde konuştu.

DAKİKA 11: Fenerbahçe atağında Hasan Ali, Luiz Gustavo'nun sert müdahalesinin ardından yerde kaldı. Gustavo sarı kart gördü. Pozisyon VAR'da incelendi ancak karar değişmedi.

DAKİKA 68: Rafael'in Gustavo'ya kayarak müdahalesine hakem Şimşek sarı kart gösterdi. Başakşehirli futbolcu karara isyan edince kırmızıyla atıldı. Görüntülerde Rafael'in rakibine temas etmediği görüldü. Rafael'in kart görmesine yaptığı yaptığı itirazlar sebebiyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da tribüne gönderildi.

DAKİKA 73: Karşılaşmanın 73. dakikasında da Başakşehir'de İrfan Can Kahveci üst üste gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Futbolcu Şimşek'e büyük tepki gösterdi.

BURUK'UN YARDIMCISI SARALOĞLU: FUTBOL KATLEDİLDİ

Okan Buruk'un yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, maçın hakemi Bahattin Şimşek’i eleştirerek, “Aklı başındaki insanlara göre bugün utanç gecesini yaşadık. Ben futbolu konuşmak istemiyorum bu saatten sonra. Futbol katledildi. Golümüz ağır geldi galiba" açıklaması yaptı.